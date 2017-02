Lörrach Die Seelsorge soll erweitert werden

Pfarrer Michael Spath ist im Gefängnis tätig. Immer ein offenes Ohr für die Gefangenen

Lörrach – Für manche Herausforderungen gibt es keine einfache Lösung, denn die Welt kann nicht einfach in Schwarz und Weiß getrennt werden. Die Arbeit als Gefängnisseelsorger bedingt für Pfarrer Michael Spath eine differenzierte Sicht auf die Menschen und ihre Geschichten. Die Kraft dazu schöpfe er im Glauben, sagt er.

Für einige Minuten fühlt es sich real an. Der Pfarrer sitzt seinem Besucher in einem Büro gegenüber, das Gespräch könnte auch in der Zelle eines Gefängnisses stattfinden, so wie es Michael Spath zuvor beschrieben hat. Einmal pro Woche, immer mittwochnachmittags für drei Stunden, steht der Pfarrer für Gespräche zur Verfügung. Jeden zweiten Sonntag hält er dort einen Gottesdienst ab. „Für die Zeit, in der ich mich jeweils etwa eine Stunde auf den drei Stockwerken aufhalte, sind alle Zellentüren geöffnet.“ Die Menschen könnten sich auf den Fluren begegnen, sich besuchen oder Gespräche mit dem Pfarrer und Seelsorger führen.

Bis zu 80 Menschen bietet das Lörracher Gefängnis Platz, knapp die Hälfte sitze in Untersuchungshaft, die anderen verbüßen eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren. Ihre Delikte bestehen aus Diebstahl, Raub oder Körperverletzung. Manche sitzen dort nur einige Tage oder Wochen ein, weil sie ihre Schulden nicht bezahlen können. „Da lebt ein Mensch in Gefangenschaft, dem will ich begegnen“, sagt der Pfarrer über sein offenes und ökumenisches Angebot. Vor allem sucht er die Begegnung auf Augenhöhe, weshalb er von Zelle zu Zelle geht, anstatt in einem Büro zu warten. Oft gehe es um die Schuld, manche suchten Vergebung, in sich selbst oder in den Worten des Pfarrers und im Glauben an Gott.

Michael Spath gelingt es an diesem Vormittag auch für einen Moment, seinem Besucher Einblicke in diese Art des Trostes zu vermitteln. Auf die Frage, was er den Menschen sagt, die sich mit Schuldgefühlen plagen, entsteht ein Dialog, wie er in der Realität satt finden könnte. Der Seelsorger erzählt von Gott als einem gütigen Vater und verweist auf die zahlreichen Verse in der Bibel, die voller Liebe und Vergebung sind.

Die Insassen fragt Spath weder nach Name noch nach dem Grund ihrer Inhaftierung. Viele teilten mit ihm ihre Ängste, oft gehe es darum, sich selbst zu verzeihen. Besonders in den Wochen und Tagen vor der Entlassung würden viele mit gemischten Gefühlen kämpfen. Zur Freude über die baldige Freiheit geselle sich häufig die Sorge von Ehemännern und Vätern, von den Familien nicht mehr so angenommen zu werden wie vor der Inhaftierung. Andere fürchteten die Stigmatisierung durch die Gesellschaft allgemein. „Den Dieb oder den Verbrecher gibt es nicht“, sagt Spath bestimmt. Jeder Mensch habe eine Geschichte, mancher sei in großer Not und habe deshalb zu den falschen Mitteln gegriffen.

So gehörten auch Zugewanderte zu den Lörracher Häftlingen. Häufig ließen sie sich in Drogengeschäfte verwickeln. „Wo Menschen in finanzieller Not sind, werden oft Quellen gesucht, um scheinbar leicht und schnell Geld zu verdienen, auch wenn dies auf den Holzweg führt“, sagt Spath. Und weil die Zahl der Muslime im Gefängnis steige, gebe es Bestrebungen, die Seelsorge um Imame zu erweitern. „Allerdings sei dies nicht ganz einfach, aufgrund der politischen Neutralität, die im Islam nicht so gegeben ist, wie bei den christlichen Glaubensrichtungen“, erklärt der Pfarrer. Der staatliche Strafvollzug und die Seelsorge müssten getrennt voneinander bleiben.

Aber wie passen der Glaube, die Kirche und die Fürsorge für Menschen zusammen, die Böses getan haben? Die Gefängnisseelsorge stehe laut Spath auf dem Boden des christlichen Menschenbildes, nach dem jeder ein Geschöpf Gottes sei. „Wer sich versündigt hat, dem wird vergeben, sofern er darum bittet“, erklärt Spath. Auf dieser Grundlage verstehe er seinen Auftrag, den Menschen im Gefängnis zu begegnen. „Sie sollen die Chance bekommen, über ihr Leben und ihr weniger geglücktes Tun nachzudenken, um einen Neuanfang zu sehen.“ Sein Ansinnen gleicht damit dem der weltlichen Begleiter der Insassen: Die Resozialisierung unterstützen. „Der Freiheitsentzug ist für viele sehr schwer zu verarbeiten“, sagt der Seelsorger. Deshalb sei er manchmal auch Prellbock für Gefühlsausbrüche oder eben engster Vertrauter, was ihn manchmal bis in seinen Alltag außerhalb der Gefängnismauern begleite.

Er selbst finde Halt bei Kollegen oder guten Freunden. „Doch meist werfe ich all meine Sorgen auf Gott oder hole mir Rat bei ihm“, sagt der Pfarrer. Manchen ehemaligen Insassen begegne er in seinen Gottesdiensten wieder. Der eine oder andere spreche ihn darauf an und drücke seine Dankbarkeit aus, für die Begleitung durch die schwere Zeit an der Bahnhofstraße.