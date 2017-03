Lörrach Deutliches Plus: Kreiskliniken bleiben im Aufwind

Deutliches Plus: Kreiskliniken bleiben im Aufwind

Während sich die Patientenzahl im ambulanten Bereich 2016 mit gut 57 000 auf dem Niveau von 2015 bewegte, verzeichnete das Klinikum im stationären Bereich in Lörrach, Rheinfelden und Schopfheim ein deutliches Plus und behandelte gut 25 000 Menschen

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Wirtschaftlich, politisch und rechtlich öffnet sich der Tür für das geplante Zentralklinikum mehr und mehr. So haben die Kreiskliniken ihren Überschuss 2016 bei einem Umsatz von 98,5 Millionen Euro auf fast drei Millionen Euro verbessert. Das bestätige die These, dass das Projekt finanziell machbar ist, betonten Geschäftsführer Müller und Aufsichtsratsvorsitzende Dammann am Dienstag. Auch der Landeskrankenhausausschuss hat die Pläne nun befürwortet, und die Übernahme des St. Elisabethen-Krankenhauses („Eli“) entwickele sich ebenfalls gut.

Die Kreiskliniken bleiben im Aufwind: Während sich die Patientenzahl im ambulanten Bereich 2016 mit gut 57 000 auf dem Niveau von 2015 bewegte, verzeichnete das Klinikum im stationären Bereich in Lörrach, Rheinfelden und Schopfheim ein deutliches Plus und behandelte gut 25 000 Menschen; das sind fast elf Prozent mehr als 2015. In der Notaufnahme gab es über alle drei Standorte noch einen Zuwachs von vier Prozent auf 42 800 Patienten. Entsprechend fällt das Jahresergebnis aus: Unter dem Strich steht nach Abzug von Abschreibungen und Instandhaltung ein Überschuss von fast drei Millionen Euro (2015: 1,7 Millionen). Das ergibt eine Umsatzrendite von drei Prozent oder – die Bau- und Instandhaltungskosten von 1,6 Millionen Euro ausgeklammert – von fast fünf Prozent.

Das ist für Geschäftsführer und Aufsichtsratsvorsitzende nicht zuletzt eine gute Nachricht hinsichtlich des Neubauprojektes – zumal der Umsatz mit Übernahme des „Eli“ perspektivisch auf bis zu 150 Millionen Euro anwachsen dürfte, prognostiziert Armin Müller. „Wir können das stemmen“, bilanziert die Landrätin denn auch. Eine Botschaft, die wenige Tage vor der Abstimmung über die Standortfrage im Kreistag gewiss nicht ungelegen kommt. Zumal Instandhaltungs- und Sanierungskosten in allen Häusern – so mussten unter anderem zwei OP-Säle wegen Wassereinbruch zeitweise stillgelegt werden – zunehmend kontraproduktiv werden. Denn auch mit der besten Sanierung würden die drei Standorte nicht mehr zukunftsfähig, warb Marion Dammann erneut für das Zentralklinikum. Gleichwohl bleibe es das Ziel, bis zu dessen Eröffnung 2025 auch an den aktuellen Standorten attraktiv zu bleiben.

Entsprechend wurde 2016 wieder investiert. Allein knapp 2,3 Millionen Euro flossen in OP- und diagnostische Ausstattung, Patientenbetten, Telefonanlagen oder IT. Aber auch medizinisch entwickeln sich die Kliniken weiter: So wird die Stroke-Unit, die auf Schlaganfälle spezialisierte Einheit, im Lauf des Jahres von vier auf acht Betten aufgestockt und dann rund um die Uhr vor Ort von einem Neurologen betreut. Auch die Zahl der Mitarbeitenden spiegelt den Positivtrend: So beschäftigten die Kliniken Ende 2016 insgesamt 965 Vollkräfte (2015: 947) und sind einer der größten Arbeitgeber im Kreis. Die Pflege werde inzwischen zudem ganz mit eigenen Kräften ohne Fremdfirmen – sprich Leiharbeit – abgedeckt.

Vor dem Hintergrund der Konkurrenz der Schweiz sei diese Bindekraft des Hauses ein besonderer Erfolg, sagt Müller. Besonderen Wert legen die Kliniken auch auf Ausbildung: Die Schule für Pflegeberufe hat ihr Kursangebot um weitere 20 Plätze aufgestockt: Insgesamt sind nun 157 Schüler in Ausbildung. „Ausbildung ist unsere Zukunft“, betont Müller denn auch. Positive Nachrichten gibt’s auch aus Stuttgart: Der Landeskrankenhausausschuss habe das Konzept der Kliniken für den Neubau mit 652 Betten und acht psychosomatischen Tagespflegeplätze befürwortet, und zwar einstimmig, wusste Müller.

Dieses Votum wiederum ebnet den Weg, mit dem Projekt in der angedachten Form ins Landeskrankenhausbauprogramm zu kommen. Auf der Zielgeraden befänden sich auch die Verhandlungen mit dem Orden der Vinzentinerinnen als Träger des „Eli“ über die Übernahme der Versorgung. Der Kaufvertrag für den Klinikbetrieb solle noch vor den Sommerferien abgeschlossen werden. Anschließend muss dem noch der Kreistag zustimmen und, da der Orden ein päpstlicher ist, auch der Vatikan in Rom.



Die Kliniken in Zahlen

Im Stationären und der Psychosomatik verzeichneten die Kliniken zusammen 25 019 Patienten; das sind 2363 mehr als 2015. Die Verweildauer lag im Schnitt bei 5,6 Tagen (2015: 5,9). Als Arbeitgeber bot der Betrieb Ende 2016 965,08 volle Stellen, davon entfallen 162,4 auf den ärztlichen Dienst, 614,1 auf Pflege-, Funktions- und technische Dienste. Die Personalkosten addieren sich auf 62 Millionen Euro oder fast zwei Drittel aller Kosten; die Sachkosten lagen bei rund 31,5 Millionen Euro. Insgesamt führten die Kliniken 11 757 Operationen durch (2015: 11 198).