Lörrach Der Zauber des Nächtlichen: Musikalisch-literarischer Abend lockt Besucher ins Bonifatiushaus

Der Zauber des Nächtlichen in Wort und Klang ist beim besonderen musikalisch-literarischen Abend „Der Wanderer an den Mond“ im neuen Bonifatiushaus beschworen worden.

Mit Gedanken zur Nacht in Texten, Liedern und Klavierstücken entfalteten Sopranistin Veronika Lutz, Sprecherin Dorothea Wolfsberger und Kantor Andreas Mölder am Flügel verschiedenste Facetten des Themas Nacht.

Der lyrische und stimmungsvolle Abend in der Benefizreihe Con Boni war das erste Konzert in diesem neuen Bau und entsprechend groß der Besucherzuspruch. Kerzenlichter schufen eine passende Atmosphäre in dem randvoll besetzten Saal. Die jungen Künstler durchwanderten programmatisch die Nacht, beginnend am Abend zur Schlafenszeit bis zum Anbruch des Morgens. „Holde Träume bringen euch die Engelein“ hieß es in Humperdincks „Der kleine Sandmann“, mit dem diese Reise begann. Mit ihrer schönen, intonationsreinen Stimme war Lutz eine empfindsame Liedgestalterin für romantische Liedpreziosen, pianistisch feinsinnig und subtil begleitet von Mölder. Aufgebrochen wurde das romantische Idiom des Nächtlich-Träumerischen von Kabarettliedern wie Theo Mackebens „Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da“ und Franz Grothes „In der Nacht ist der Mensch nicht gern alleine“, denen die Sängerin mit natürlichem Charme einen leicht kecken Unterton verlieh. Reflexionen über die Nacht von romantischen Dichtern und Gegenwartsautoren rezitierte Wolfsberger nuancenreich und suggestiv in Stimme, Stimmung und Sprechkunst.

In Elke Heidenreichs „Nachtleben“ lässt sie unruhige Gedanken durch den Kopf geistern: „Nachts gärt die Zeit in mir“. Eindringlich sprach Wolfsberger auch Rilkes „Menschen bei Nacht“ und Nora Gomringers „Nachtbild“ – Wortklang-Poesie voller tiefsinniger Gedanken. Klangbilder des Nächtlichen interpretierte Mölder mit nobler Anschlagskultur und feinfühliger pianistischer Klangsensibilität. In einem Nocturne von Chopin und in Beethovens Mondscheinsonate zauberte er als Klavierpoet lyrische Nachtstimmungen und träumerische Impressionen aus den Tasten. Dass die Nacht auch unheimliche, albtraumhafte Gesichter hat, zeigte sich in der erschütternden Liedvertonung „Ich hab im Traum geweinet“ von Robert Franz, in der die Sängerin die Verlassenheit, Verzweiflung, Todesahnung und Tränenflut bewegend zum Ausdruck brachte. Auch in Texten Kafkas und Edgar Allen Poes spiegelten sich das Gespenstische, Unheimliche, Irreale der Nacht. Langsam lichteten sich der Klang und die Stimmung mit Morgensterns „Hellen Gedanken“. In Richard Strauss’ Lied „Morgen!“ ließ Lutz ihren lyrischen Sopran aufleuchten.

Durch Nacht zum Licht führten die Interpreten ihr gebanntes Publikum in Klängen und Texten, die zwischen Traum, Geheimnis, Imagination und wacher Alltagsrealität changierten. Schon real-satirisch war der Text von Dea Loher über das Aufwachen und den digitalen Wecker. Mit dem beschwingten Musicalhit „Ich hätt’ getanzt heut’ Nacht“ aus My Fair Lady und einem etwas anderen Schlaflied als Zugabe wurde das hellauf begeisterte Publikum in die Lörracher Nacht entlassen. Der Erlös kommt dem neu angeschafften Konzertflügel im Bonifatiushaus zugute.