Lörrach Der Kreistag Lörrach berät über den Standort für das Zentralklinikum

Breite Zustimmung erhält das neue Lörracher Zentralklinikum. Den Standort Entenbad-Ost in Lörrach macht das Landratsamt als Vorschlag für die nächste Kreistagssitzung.

Entenbad-Ost: Diesen Standort im Lörracher Osten schlägt das Landratsamt dem Kreistag am morgigen Mittwoch, 5. April, für den angestrebten Bau eines neuen Zentralklinikums vor. So oder so wird mit dieser Tendenzentscheidung des Gremiums zum Standort eine weitere Weiche gestellt. Tatsächlich scheint das Vorhaben auf einem guten Weg. Die Wirtschaftsdaten der Kreiskliniken für 2016 stimmen zuversichtlich, dass das Projekt auf Basis der Entwicklung finanziell darstellbar wäre, und auch die Gremien des Landes und das Sozialministerium signalisieren grünes Licht.

Der Landeskrankenhausausschuss hat das Vorhaben inzwischen in zwei Sitzungen erörtert – im November und nun im März – und „zustimmend zur Kenntnis genommen“, schildert der Pressesprecher des Sozialministeriums Nikolai Worms auf Anfrage. Zuletzt ging es dort bereits um die konkreten Dimensionen. Die Basis für die weitere Planung beinhaltet danach 660 Planbetten, beziehungsweise -plätze für den Klinikteil, den die Kreiskliniken bauen wollen, erläutert Worms.

Darüber hinaus sollen am neuen Klinikum 100 Planbetten und 20 Planplätze für den Ausbau der wohnortnahen stationären psychiatrischen Versorgung in Regie des Zentrums für Psychiatrie in Emmendingen entstehen. Es geht um einen Klinikkomplex mit 780 Betten und Tagespflegeplätzen. Die 44 Planbetten und -plätze der Kinder- und Jugendpsychiatrie sollen laut Ministerium nach heutigem Stand dagegen am aktuellen, vor rund zehn Jahren unter Federführung des St. Elisabethen-Krankenhauses entstandenen Domizils in der Markus-Pflüger-Straße im Lörracher Zentrum bleiben.

Den Vorstoß, die derzeit noch vier Standorte in einem zentralen Haus zu bündeln, befürwortet das Ministerium in jedem Fall und unabhängig von der Standortentscheidung. Diese sei Sache der lokalen Gremien und spiele für die Förderung des Landes keine Rolle, sagt Worms. Vielmehr bewerte dieses die Projekte allein inhaltlich und forciere sie entsprechend. Da aber stehe derzeit vor allem die – auch sektorenübergreifende – Bündelung und Stärkung von Versorgungsstrukturen auf der Agenda. Insofern halte man das Medizinkonzept „Lörracher Weg 2.0“ für „zukunftsweisend und modellhaft“.

Dass die Zahl der Planbetten im Kreis im Vergleich zum heute landesweit schon niedrigen Ist-Zustand von 37,8 Betten pro 1000 Einwohner weiter sinkt, ist ebenfalls im Sinn des Ministeriums. Tatsächlich kompensiere die immer kürzere Verweildauer diesen Bettenbau, sagt Worms. Ein Effekt, der sich übrigens auch in den Kreiskliniken spiegelt: So verkürzte sich die durchschnittliche Liegezeit allein von 2015 auf 2016 um 0,3 Tage auf noch 5,6 Tage pro Patient; bei rund 25 000 stationären Fällen macht allein das umgerechnet etwa 20 Betten im Jahr aus.

Mit einem Bonus der Landesförderung kann der Kreis trotz der Attribute „zukunftsweisend“ und „modellhaft“ gleichwohl kaum rechnen. „Zuschüsse werden generell projektspezifisch auf Basis eines konkreten baureifen Förderantrages ermittelt“, erläutert Worms. Insofern könne das Ministerium zwar noch keine Aussage zur Förderhöhe für das Lörracher Projekt treffen, klar sei aber, dass das in die Zukunft gerichtete Medizinkonzept die Basis sei, um überhaupt gefördert zu werden. Der Bonus wäre dann allenfalls, dass das Land die maximal mögliche Förderung von bis zu 50 Prozent der förderfähigen Kosten gewährt. Das aber ergibt selten die Hälfte der tatsächlichen Kosten – zumal Grundstückskosten nicht förderfähig sind, wie Worms erklärt.

Beim ersten Bauabschnitt des neuen Klinikums Gesundbrunnen in Heilbronn – ein 550-Betten-Haus, in der Dimension also etwa vergleichbar mit dem Projekt im Kreis – und erst dieser Tage bezogen, steuerte das Land bei Kosten von 225 Millionen Euro rund 93 Millionen bei; den Rest haben die Stadt und der Landkreis Heilbronn als Krankenhausträger zu etwa einem Drittel, beziehungsweise das Klinikum zu zwei Dritteln übernommen.

Bei einem anderen Projekt in Bad Friedrichshall fördert das Land einen 135 Millionen teuren Neubau mit 60 Millionen. Beim Rems-Murr-Klinikum in Winnenden, einem 625-Betten-Haus, für das die kalkulierten Baukosten von rund 260 Millionen Euro um mehr als zehn Prozent überschritten wurden, gab es vom Land nur etwa 80 Millionen. Klar jedenfalls ist, dass Spielräume und Zeitfenster in Sachen Landesförderung für den Kreis nicht allzu groß sind und angesichts begrenzter Fördermittel Handlungsdruck besteht. Denn derzeit gibt es laut Worms „eine Vielzahl von Projekten im Land, die die Konzentrierung von stationärer Versorgung vorsehen“ und entsprechend um Förderung konkurrieren.

Kosten des Klinikums

Das Investitionsvolumen für den in Regie der Kreiskliniken geplanten Kernkomplex wurde zwischen 220 und 240 Millionen Euro beziffert; dazu kommen weitere 20 bis 25 Millionen für Grundstück und Erschließung. Wobei die angebotenen Grundstückspreise stark variieren. So ergibt sich zwischen Lörrach als teuerstem Standort und Schopfheim als günstigstem eine Differenz von zehn Millionen Euro. Für das Teilprojekt, das das Zentrum für Psychiatrie (ZfP) in Emmendingen finanziert, wird mit weiteren Investitionen von rund 30 Millionen Euro gerechnet.