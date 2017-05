Lörrach Dauerparken in Lörrach wird deutlich teurer

In Lörrach wird das Parken in den Zonen ohne zeitliche Begrenzung deutlich teurer. Außerdem werden neue Parkscheinautomaten installiert, weil die alten störanfällig sind und immer wieder aufgebrochen werden.

Lörrach (seh) In Lörrach wird das Parken in den Zonen ohne zeitliche Begrenzung deutlich teurer. Außerdem werden neue Parkscheinautomaten installiert, weil die alten störanfällig sind und immer wieder aufgebrochen werden. Der Ausschuss für Umwelt und Technik trug beides in der Sitzung am Donnerstag bei einer Enthaltung mit.

Die Erhöhung der Parkgebühren betrifft die Zone 4, in der das Auto ohne zeitliche Beschränkung mit gestaffelter Gebühr abgestellt werden kann, also etwa im Moment noch den großen Platz neben der Agentur für Arbeit. Der Preis wurde zuletzt vor rund 20 Jahren angepasst und sei nicht mehr zeitgemäß. Gemeinderätin Christiane Cyperrek (SPD) bezeichnete die Anpassung als „überfällig“. Die Gebühren verdoppeln sich. Eine Stunde kostet künftig 50 Cent statt 25 Cent, ein Tagesparkschein fünf Euro statt 2,50 Euro. Ein Wochenticket ist künftig für 15 Euro statt für 7,50 Euro zu haben, der Preis für das Monatsticket erhöht sich von 23 auf 45 Euro. Verbunden mit der Anpassung ist die Hoffnung, dass der höhere Preis zum Umstieg auf den öffentlichen Nahverkehr motiviert.

Der „Parkdruck“ wachse, erst recht, wenn 2018 der große Platz neben der Agentur für Arbeit wegfällt. Auch sei es sinnvoll, die Parkgebühren an der Höhe der Grundstückspreise zu orientieren, heißt es in der Verwaltungsvorlage. Jede Fläche, auf der Autos stehen, falle für Wohnraum oder andere Nutzungen aus. Die Ausschussmitglieder äußerten die Sorge, dass Autos verstärkt in den umliegenden Wohngebieten abgestellt werden könnten. In der Regel seien auch die Seitenstraßen in die Parkraumbewirtschaftung einbezogen, erwiderte Klaus Dullisch, der den städtischen Fachbereich Straßen, Verkehr, Sicherheit leitet. Thomas Denzer (Freie Wähler) verwahrte sich gegen jeden „Zwang“ zum Umstieg auf ein anderes Verkehrsmittel.

Die Mittel für die neuen Parkscheinautomaten – drei Mal 40 000 Euro – werden von 2017 bis 2019 im Haushalt zur Verfügung gestellt. Die meisten der aktuellen Automaten sind sehr alt, regelmäßig komme es zu technischen Problemen und Aufbrüchen, heißt es in der Ratsvorlage. Lediglich 15 Geräte können bleiben. Die neuen sollen aufbruchsicher und mit Karte zu bedienen sein. Technische Fehler werden künftig online angezeigt, was den Kontrollaufwand reduziert. Die Erneuerung soll im Sommer beginnen und Ende 2019 abgeschlossen sein. Einwände gegen zeitgemäße Parkscheinautomaten gab es im Ausschuss nicht.