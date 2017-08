Lörrach Das Wein-Glas ist halbvoll

Frostschäden machen dem einzigen Vollerwerbswinzer in Lörrach zu schaffen. Karlheinz Ruser rechnet im Vergleich zum Vorjahr nur mit halbem Ertrag

Lörrach – Nur etwa die Hälfte des normalen Ertrags erwartet Karlheinz Ruser, der einzige Vollerwerbswinzer in Lörrach. Angesichts der Frostschäden von April ist das Glas für den Tüllinger jedoch halbvoll, nicht halbleer. Im Frühjahr hatte er mit einer geringeren Menge Wein gerechnet, als die am Freitag mit dem Sektgrundwein beginnende Lese nun verspricht. Mit der Qualität der Trauben ist er zufrieden. Die Beprobung am Samstag ergab gute Werte, und bei der kräftigen Sonne zurzeit gibt es täglich ein Grad Oechsle mehr.

Die Trauben für den Sektgrundwein müssen schon gelesen werden, denn sie haben bereits 80 Grad Oechsle. Sie sollten nicht mehr als 82 Grad Oechsle aufweisen, sonst wird der Sekt zu stark. Ruser nimmt dafür Spätburger, Schwarzriesling und Lemberger. Er rief schon seine Helfer an: Am Freitag geht es los, Anfang nächster Woche ist der Müller-Thurgau, der auch schon um die 80 Grad Oechsle hat und damit im Kabinettbereich liegt, dran. Die Hauptlese wird Mitte bis Ende September stattfinden. Auch 2015 begann die Lese schon so früh, im vergangenen Jahr aber erst Ende September. Bei den Helfern gibt es einen Generationswechsel: Zu den 15 bis 20 Ruheständlern und Bekannten – der Älteste ist über 80 Jahre alt – stießen junge Rentner im Alter Rusers hinzu. Angenehmer ist die Arbeit bei kühleren Temperaturen, „daher ist es uns eigentlich lieber, wenn die Hauptlese erst im Oktober ist.“

Je nach Lage der Rebstöcke und der Traubensorte richtete der Frost ganz verschieden starke Schäden an. Gibt es insgesamt die Hälfte des durchschnittlichen Ertrags, sei das schon gut, stellt Ruser fest. Erhebliche Ausfälle gibt es beim Gutedel aus den unteren Lagen und beim Chardonnay, sehr erfreulich sei der Traubenbestand beim Grau- und Weißburgunder, bei denen er fast mit dem gewohnten Ertrag rechnet. Der Weißburgunder habe sehr schöne Trauben. Etwa 30 Prozent des Müller-Thurgau sind erfroren.

Mit 7000 bis 8000 Liter Wein rechnen Rusers jährlich pro Hektar, das ergibt bei 5,2 Hektar Bewirtschaftungsfläche einen Gesamtertrag von 35 000 bis 40 000 Liter. Dieses Jahr erwartet er etwa die Hälfte davon. Wirtschaftlich stelle ihn das nicht vor große Probleme. „Es wird wohl Engpässe geben“, erwartet Ruser. Doch er reagiert flexibel: „Der Faktor Zeit spielt eine große Rolle. Wenn man Zeit hat, klärt sich Vieles von allein.“ Im wahrsten Sinne: Ruser verzichtet auf Schönungsmittel wie Gelatine und Hausenblase, um den Wein zu klären, also die Trübstoffe zu beseitigen. Das kann er sich leisten, in Großbetrieben ließe sich das jedoch nicht bewerkstelligen. Vorteil Kleinbauer. Der Nebeneffekt ist, dass Ruser seinen Wein als vegan bezeichnen kann. Er beinhaltet keinerlei tierische Stoffe. Das gelingt, weil der Winzer aufgrund der geringeren Menge von diesem Jahr die Tanks nicht leeren muss. Die Weißweine Chardonnay, Grau- und Weißburgunder aus der Spätlese von 2016, die sonst schon abgefüllt würden, können nun weiter reifen. „So bauen sie sich sehr gut aus, haben mehr Schmelz und sind dann länger haltbar, ohne dass die Qualität darunter leidet.

Die neue Rollhacke funktioniere sehr gut, stellt Ruser fest. Damit lasse sich der Einsatz von Herbiziden – diesmal verwendete er das mit dem sinnigen Namen Basta – auf die Hälfte reduzieren. Er habe es nur noch einmal eingesetzt. Die Rollhacke lockert den Boden und bringt so mehr Luft rein. Viel Unkraut könne er maschinell entfernen. „Ich versuche, mit so wenig Herbizid wie möglich auszukommen.“

Die Kirschessigfliege legte in diesem heißen Sommer relativ wenig Eier ab. Daher nahm Ruser sich vor, dieses Jahr kein Mittel gegen sie zu spritzen. „Ich denke, es gibt einen schnellen Herbst.“ Die Gefahr sei daher überschaubar. Gar keine Probleme gibt es wegen des falschen Mehltaus, auch der echte Mehltau bereite keine großen Schwierigkeiten. Wäre da nur der Frost in der Nacht auf den 20. April nicht gewesen. Minus 3 bis minus 6 Grad hatte es da. „Das hatten wir zum ersten Mal“, stellt Ruser fest und lacht dabei.

Wohin fließt der Wein?

Weinmarkt am Sonntag, 10. September, 11 bis 19 Uhr.

Rusers vertreiben ihren Wein selbst. Sie sind nicht Mitglied in der Winzergenossenschaft. Einen Teil verkaufen Karlheinz und Maria Ruser an Winzer Hanspeter Ziereisen (Efringen-Kirchen), der große Mengen benötigt. Ein Drittel des Ertrags geht in die Gastronomie, ein geringer Teil an den Handel, den Rest verkauft Weinbau Ruser an Privatkunden.