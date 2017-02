Lörrach Das Motto ist Bewegung bei der VHS Lörrach

Die Volkshochschule Lörrach stellt ihr neues Programm vor. 2016 war für die VHS ein Rekordjahr. Das Gesundheitsangebot bleibt am wichtigsten.

An der Volkshochschule Lörrach beginnen am 13. Februar die neuen Kurse. Das Programm ist wieder breit gefächert, besonders gefragt werden Sprach- und Gesundheitskurse, aber auch Einzelveranstaltungen liegen im Trend – sowie die Studienreisen. Im September geht es nach Albanien.

Bei der Vorstellung des neuen Programms warf der Leiter der VHS, Axel Rulf, erst einmal einen Blick zurück. Man habe im Jahr 2016 erneut ein Rekordjahr gehabt. Die gut 11000 Teilnehmer bedeuten ein Plus von drei Prozent gegenüber dem Vorjahr, über 250 Dozenten organisierten insgesamt rund 16 000 Stunden. „Man kann also schon sagen, dass wir ein Mittelständischen Unternehmen führen“, sagte Rulf. Dabei sei die Lörracher VHS mit ihren 3,6 Stellen laut offiziellem Schlüssel drastisch unterbesetzt. Bei dem Angebot stünden ihnen eigentlich über sechs Stellen zu. „Dass wir das dennoch schaffen, zeigt, dass wir extrem effizient arbeiten“, betont Rulf.

Dabei musste das Team um Rulf im vergangenen halben Jahr auf Rudolf Waitl verzichten, der bislang die Außenstellen in den Ortsteilen leitete und krankheitsbedingt ausfiel. „Das war ein Marathonlauf“, sagt Rulf. Seine Mitarbeiter haben ihren Urlaub abgebrochen, um den Wegfall auszugleichen, ohne dass das Kursprogramm zu sehr darunter leidet. Wie es in den Außenstellen weitergeht, werden die kommenden Monate zeigen.

Die meisten Kurse gibt es im aktuellen Programm wieder im Gesundheitsbereich. Yoga, Pilates oder Gymnastik, wichtig ist Entspannendes. „Der Trend geht zu Bewegung statt Sofa. Wir haben eine 92-Jährige, die sich immer höchstpersönlich für ihre Gymnastikkurse anmeldet. Das freut mich natürlich besonders“, sagt die Leiterin des Bereichs Gesundheitsbildung, Christa Lena Huber. Das Bewegungszentrum in der Arndtstraße sei nach seiner Eröffnung vor fünf Jahren inzwischen an seinen Kapazitätsgrenzen angelangt. „Wir sind fast durchgehend belegt. Dennoch suchen wir immer noch neue Kurse, suchen Neues. Den Tanz zum Beispiel haben wir stark ausgebaut“, sagt Huber.

Etwas rückläufig sind die Sprachkurse. Dennoch sei es schön, dass sich immerhin vier Arabischkurse auf die Beine stellen lassen, so Rulf. Weiterhin stark nachgefragt seien dagegen die Deutschkurse. Neben den Kursen seien es aber gerade auch kurzfristige Angebote, die gerne wahrgenommen würden, sagt Rulf. Exkursionen oder auch die Stadtführungen auf den Spuren des Kommissars Hunkeler durch Basel kämen gut an.

Ebenfalls um den Kommissar dreht sich ein Abend der Hörspielreihe in Kooperation mit dem SWR, die Rulf besonders am Herzen liegt. „Eigentlich sind Hörspiele ein absolutes Nieschenprodukt“, sagt er. „Aber in der Bar Dreikönig und mit Claudia Gabler, die die guten Leute holt, hat sich das hier fest etabliert.“ Angesichts der Vormachtstellung des Visuellen sei die Umstellung auf ein Hörspiel besonders interessant. Auch die Studienreisen werden gut angenommen. Die Reise nach Oman war innerhalb von zwei Wochen ausgebucht. Im September geht es dann nach Armenien, hier sind noch einige Plätze frei.

Im Zuge der Haushaltskonsolidierung musste auch die VHS ihren Beitrag leisten. Die Preise werden um 50 Cent je Unterrichtseinheit erhöht. „Das ist natürlich eine zweischneidige Sache“, sagt Rulf. „Als städtische Einrichtung müssen wir uns an den Sparmaßnahmen beteiligen, andererseits stellen die Preiserhöhungen eine Belastung für den Kunden da, was für uns als Volkshochschule nicht schön ist.“ Allerdings sei die Erhöhung moderat und damit vertretbar. Rulf verweist auch auf die vielen Möglichkeiten, den Preis zu reduzieren. Dass diese kaum in Anspruch genommen werden, zeige, dass gerade finanziell schlechter gestellte Menschen das Angebot der VHS nur wenig nutzten.

