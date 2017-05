Lörrach Das Kulturleben hat viele Seelen

Vor fast genau eineinhalb Jahren hatte der Gemeinderat den Fachbereich Kultur und Tourismus beauftragt, Leitlinien zu entwickeln. Nun soll der Fachbereich auch einen Maßnahmenkatalog mit kurz-, mittel- und langfristigen Zielen auflegen und dem Gemeinderat ebenfalls zur Abstimmung vorlegen.

Lörrach (ger) Die von Fachbereichsleiter Lars Frick präsentierten Kulturleitlinien sind im Hauptausschuss gut angekommen. Am Donnerstag liegt es am Gemeinderat, die Stadtverwaltung damit zu beauftragen, Maßnahmen zu erarbeiten, um die formulierten Ziele zu erreichen. „Spannend wird’s erst jetzt“, kommentierte dies Christiane Cyperrek (SPD). Auf Kritik und Unverständnis stießen bei den Fraktionen und der Stadtverwaltung Meinungsäußerungen, die in Expertengesprächen über den Burghof und das Dreiländermuseum wiedergegeben wurden.

Vor fast genau eineinhalb Jahren hatte der Gemeinderat den Fachbereich Kultur und Tourismus beauftragt, die Leitlinien zu entwickeln. Dies geschah unter Mitwirkung der Öffentlichkeit. Nun soll der Fachbereich auch einen Maßnahmenkatalog mit kurz-, mittel- und langfristigen Zielen auflegen und dem Gemeinderat ebenfalls zur Abstimmung vorlegen. Bernhard Escher (CDU) gab zu bedenken, die Umsetzung der Maßnahmen hingen stark von der Haushaltslage ab, wie an den Sportrichtlinien zu erkennen sei. Thesen in der Präambel Frick stellte die Dokumentation des Prozesses, der zum Kulturentwicklungsplan führte, dem Hauptausschuss vor.

In der Präambel der Kulturleitlinien steht, die Kulturstadt Lörrach fühle sich der Verbindung aus Kultur, Bildung und Demokratie verpflichtet, stehe für Vielfalt und Dynamik, lebe die Trinationalität im Dreiländereck, sei ein Netzwerk aus starken Partnerschaften und stehe für Nachhaltigkeit. Die Akteure der Kulturstadt kommen aus vielen Sparten, mehr als 150 werden in den Leitlinien benannt. Das sind städtische und freie Kultureinrichtungen, Musik- und Kulturvereine, Chöre, Fördervereine, Kulturwirtschaft, Sponsoren, Stiftungen, Einzelpersonen, Bildungseinrichtungen, soziale und politische Einrichtungen und Gruppen sowie Religionsgemeinschaften und Kirchen. „Die Stadt muss dafür sorgen, dass die starken Partner nicht verloren gehen“, forderte Margarete Kurfeß (Grüne). Frick entnahm der Arbeit an den Kulturleitlinien, die Zusammenarbeit mit Kindern könne noch verstärkt werden.

558 Fragebögen ausgewertet 558 Fragebögen wurden bei der Umfrage zum Kulturangebot abgegeben. Hauptsächlich Menschen über 60 Jahre beteiligten sich daran (39 Prozent), unter 36 Jahre waren nur 26 Prozent derjenigen, die die Fragebögen ausfüllten. Im Vergleich zur Altersstruktur in der Stadt sind in der Umfrage die 30- bis 39-Jährigen stark unterrepräsentiert und die über 60-Jährigen stark überrepräsentiert. Die meisten Teilnehmer an der Umfrage zeigen hohes Interesse an Festivals, Kino, Rock-, Pop-, Jazz- und Folkmusik, Ausstellungen, Theater, Museum und Archiven. Auf die Frage nach geringem Interesse gaben die meisten die Sparten Volksmusik, Angebote für Senioren und klassische Musik an.

Besonders Volksmusik ist bei ihnen nicht gefragt, für keine andere Sparte gab es weniger Kreuze bei der Frage nach hohem Interesse. In der Umfrage werden gleichzeitig als häufigste und mit als seltenste Hinderungsgründe, ein Angebot wahrzunehmen, genannt, dass das Programm nicht zusage und dass die Eintrittspreise zu teuer seien. Die Presse ist die am stärksten genutzte Quelle für Veranstaltungshinweise. Mehr als 60 Prozent der Umfrageteilnehmer informieren sich häufig in der Tageszeitung über das Kulturangebot, das jährlich mehr als 13 000 Besucher aus Lörrach und mehr als 4000 aus Basel wahrnehmen.

28 Prozent der Besucher nutzen die Kulturangebote ein- bis zweimal monatlich. 53 Prozent der Befragten beurteilen das Angebot als gut, elf Prozent sogar als sehr gut und 24 Prozent als befriedigend. „Das ist ein sehr gutes Ergebnis“, findet Cyperrek. Die meisten eher häufigen Besuche verzeichnen der Burghof, das Dreiländermuseum, Stimmen-Festival, die Stadtbibliothek und Kinos (ohne Free Cinema/Lichtspiel).

Als überbewertet beurteilte Cyperrek die Meinungen der fünf befragten Experten, die in die Kulturleitlinien einflossen. Silke Herzog (FW) zeigte sich überrascht über die geringe Zahl der Interviewpartner und über deren Kritik am Museum. Für die CDU signalisierte Bernhard Escher, den Leitlinien im Gemeinderat zuzustimmen.

Oberbürgermeister Jörg Lutz beurteilte die Expertenkritik als „teilweise grotesk“. Dabei dachte er besonders an die Kritik, das Museum sei überbewertet und liefere zu wenig kritische Beiträge zur Geschichtspolitik. Man müsse diese subjektiven Meinungen richtig einordnen. Frick sagte, der Fachbereich setze sich mit diesen Wahrnehmungen auseinander, teile sie jedoch nicht.