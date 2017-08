Lörrach Das Dach überm Kopf ist gesichert

Das Übergangswohnheim Rössle kann mindestens für die nächsten zehn Jahre im Haus in der Basler Straße bleiben.

Das Übergangswohnheim Rössle des Vereins Pro digno in der Basler Straße hat seit dem ersten Juli einen neuen Eigentümer – und damit auch die Gewissheit, dass das Wohnheim mindestens weitere zehn Jahre in dem Haus bleiben darf. Außerdem wird der Verein zukünftig mehr Räume nutzen dürfen.

Das Heim bietet Platz für 25 Personen, die sonst keine Bleibe hätten. „Jetzt haben wir endlich mehr Planungssicherheit“, sagte Heimleiterin Valérie Bonfiglio am Donnerstag in einem Pressegespräch. In den kommenden Jahren erhält der Verein in dem Haus in der Basler Straße 38 außerdem mehr Platz, sodass zwei weitere Wohneinheiten für Obdachlose entstehen können und die Werkstatt im dahinterliegenden Anbau ausgebaut werden kann. Immobilienmakler Jörg Thalmann, der als Vorsitzender des Kirchengemeinderats der Evangelischen Kirchengemeinde zugleich freundschaftlich mit dem christlichen Verein verbunden ist, half bei dem Verkauf, der Neuvermittlung und gemeinsam mit Mitarbeiterin Gesa Schütz beim Aufsetzten des neuen Mietvertrags.

Das „Rössle“ bietet Platz für 25 Personen – momentan 24 Männer und eine Frau – die sonst wahrscheinlich auf der Straße schlafen müssten. Es ist ein Übergangswohnheim. Eigentlich. „Wir haben hier gerade einen Stau aufgrund der momentanen Situation auf dem Wohnungsmarkt“, sagte Bonfiglio. Im Durchschnitt würden die Bewohner vier bis fünf Jahre im Wohnheim bleiben. Karl-Heinz Schalück, zweiter Vorsitzender von Pro digno, hofft, dass der Verein Vermieter davon überzeugen kann, ihre Wohnungen an ehemalige „Rössle“-Bewohner zu vermieten. „Wir können als Untermieter sogar in den Mietvertrag einsteigen und begleiten und betreuen die Personen in das externe Wohnen.“

Leider, so Schalück, mangele es an Vermietern, die dem Verein das zutrauen würden. Man dürfe bei Interesse jederzeit anrufen oder vorbeikommen, und sich informieren. Ein regelmäßiger Wechsel der Bewohner wäre für den Verein wünschenswert. „Wir müssen täglich Leute abweisen“, sagte Valérie Bonfiglio. Die Betroffenen werden dann an die anderen Obdachlosenunterkünfte in Lörrach verwiesen. „Aber es gibt einfach überall zu wenig Plätze“, sagte Karl-Heinz Schalück. Mit dem Ausbau von zwei weiteren Zimmern wird natürlich auch die Arbeit für die zwei Festangestellten, die vier Minijobber, sieben Ehrenamtliche und Praktikanten zunehmen. Der Schwerpunkt bei Pro digno liegt auf der Gemeinschaftspflege. Die Bewohner sollen lernen, mit Konflikten umgehen zu können und erhalten eine Tagesstruktur. Dabei arbeitet der Verein eng mit der Suchtbetreuung, dem Jobcenter und der Stadt zusammen.

„Die aufwenige Betreuung der Bewohner ist nur dank Spenden möglich“, betonte Bonfiglio. Deshalb ist der Verein auf der Suche nach Menschen, die bereit sind, monatlich einen kleinen Beitrag zu spenden. Vor zwei Jahren habe man unter dem Motto „Tempo 30“ dazu aufgerufen, dem „Rössle“ monatlich 30 Euro zu spenden. „Das hat sich gelohnt und das möchten wir gerne wiederholen“, sagte Bonfiglio.

Infos und Spendenkonto: