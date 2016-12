An der Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule gibt es ab sofort einen Schulsanitätsdienst. 27 Schülerinnen und Schüler habe sich an zwei Schultagen vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) ausbilden lassen, um im Notfall selbst helfen zu können. Damit ist die Schule eine von sechs Lörracher Schulen, die über einen eigenen Sanitätsdienst verfügen.

In Dreiergruppen sollen die jungen Sanitäter zukünftig unterwegs sein. Sollte ein Notfall eintreten, sind die Sanitäter als erste zur Stelle. „Erst einmal sind die Schulsanitäter allein bei einem Einsatz. Sie entscheiden dann, ob sie einen Arzt holen müssen, einen Lehrer, oder ob einfach etwas Ruhe reicht“, sagt Marion Lucca, Koordinator für die Jugendarbeit beim Roten Kreuz. Zwei volle Schultage lang haben die Schüler gelernt, was bei verschiedenen Verletzungen zu machen ist, wann sie selbst helfen können und wann sie professionelle Hilfe brauchen. Am vergangenen Donnerstag hat Lucca den Schülern nun offiziell ihre Ausrüstung übergeben. Eine Kühlbox mit Kühlpads und eine rote Tasche, vollgepackt mit allem Möglichem, was einmal nötig sein könnte: Verbände, Handschuhe, Rettungsdecken und eine Beatmungsmaske. „Hoffen wir, dass ihr diese niemals brauchen werden“, sagt Lucca. Aber im Notfall wüssten sie, diese zu benutzen.

Der stellvertretende Schulleiter Rainer Eisenkolb freut sich, dass die Schule den Sanitätsdienst auf die Beine stellen konnte. „Das ist eine schöne Aufgabe, die man in Schülerhand legen kann“, sagte er bei der Eröffnung. Es sei eine wichtige Aufgabe, bei kleinen Problemen einzuspringen und Blessuren zu versorgen. Ähnlich sieht das auch Alessandro. Der Achtklässler ist einer von 27 Schülern, die die Ausbildung abgeschlossen haben. „Das ist eine gute Sache. Ich erkläre mich damit bereit, etwas für die Schule zu machen“, sagt der frischgebackene Sanitäter stolz. „Wir haben einen Piepser. Falls etwas passiert, sind wir sofort da, um Ersthilfe zu leisten.

Wir wissen, wie wir helfen müssen, wie wir einen Verband anlegen.“ Wegen der Menschen habe er die Ausbildung gemacht. Geleitet wird die Arbeitsgruppe von Patrick Göggel. Er kam dieses Jahr neu an die Schule und stieg sofort in das Projekt ein. „Ich hatte schon im Zivildienst mit Schulsanitätern zutun, nur eben von der anderen Seite“, erzählt Göggel. Daher mache es ihm Spaß, die Schüler für diese wichtige Aufgabe zu begeistern.