Lörrach DHBW: Gute Noten plus Engagement

Für ein Stipendium der DHBW reichen fachliche Leistungen nicht. Gesellschaftlicher Einsatz gefragt. Zustupf von je 2000 Euro

Lörrach (dw) Gute Noten gehören natürlich auch dazu, doch Rektor Theodor Sproll betont, bei der Auswahl der Stipendiaten an der Dualen Hochschule sei das gesellschaftliche Engagement ebenso wichtig. Die Stipendien vergeben der Freundeskreis der DHBW Lörrach und die Stadt Lörrach. Wert gelegt wird neben dem fachlichen Rüstzeug auf eine persönliche Weiterentwicklung.

Fünf Studierende erhalten in diesem Semester einen Zustupf zur Finanzierung ihres Studiums in Höhe von 2000 Euro. Damit werden nicht nur herausragende Leistungen gewürdigt, sondern auch der Einsatz für die Gesellschaft, etwa als Kinder- und Jugendtrainer in Sportvereinen der Region oder fürs gesellschaftliche Leben der Studenten in Lörrach.

Wichtig fürs Stipendiat der Stadt Lörrach ist der Erstwohnsitz in der Stadt. Für Franziska Schwarz, die nicht nur in Lörrach studiert, sondern auch in der Kreisstadt, genauer gesagt im Innocel, arbeitet, ist es so auch am praktischsten, auch wenn die leidenschaftliche Tischtennisspielerin bis nach Fahrnau fährt, um Kindern das schnelle Spiel an der grünen Platte beizubringen. Sie bekomme viel beim Training mit den Kindern zurück, sagt sie. Auch Annika Wulf erhält das Stipendiat der Stadt. Es wird ihr nach ihrem derzeitigen Auslandsaufenthalt später überreicht werden. Sie hatte sich neben ihrem Studium in der Studierendenvertretung und bei Connect engagiert, der praktizierten Willkommenskultur für auswärtige Studenten der Dualen Hochschule. Auch Chantal Häbig des Studiengangs International Business ist hier aktiv. Der Kontakt mit ausländischen Studierenden bereichere ihr Leben, sagt sie, daraus könnten Freundschaften entstehen, weit über das Semester an der Dualen Hochschule hinaus.

Daneben ist sie Leichtathletiktrainerin für Kinder beim TuS Herten, ihrem Heimatverein. Es mache ihr Freude, Kindern etwas beizubringen, sie bekäme auch viel zurück. Chantal Häbig erhielt ihr Stipendiat vom Freundeskreis der DHBW.

Für Professor Frank Bayer gehört die Auszeichnung und Unterstützung der Studierenden zu den besonders schönen Aufgaben während des Semesters. Mit Louis Flach konnte er auch einen Studenten seines Fachbereichs Spedition Transport und Logistik auszeichnen. Louis Flach organisierte Studienfahrten für die Studenten. Er sei selbst im Ausland gewesen, deshalb wolle er die ausländischen Studierenden hier willkommen heißen. Wer längere Zeit im Ausland gewesen sei, habe erfahren, in welchem Glück und Wohlstand wir hier leben, so Louis Flach. Dominik Novakovic engagiert sich auch in der Studierendenvertretung. Er wolle dazu beitragen, das die Studierenden in Lörrach eine schöne Zeit hätten, sagt der künftige Wirtschaftsinformatiker und aktiver Fußballspieler in Nimburg am Kaiserstuhl.