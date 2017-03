Job- und Bildungsmesse gegen Fachkräftemangel: Veranstaltung zieht etliche junge Menschen an.

Die Job- und Bildungsmesse Cult erlebte am Freitag und Samstag auf dem Lörracher Regio-Messe-Gelände im Grütt eine sehr erfolgreiche fünfte Auflage. Diese hatte mit 104 teilnehmenden Betrieben, Institutionen und Behörden, die zusammen über 250 verschiedene Berufsbilder und Studienmöglichkeiten vorstellten und großem Besucherzuspruch den gewünschten Verlauf, hieß es am Samstagmittag beim Team von Messe-Organisator Markus Hug und bei den teilnehmenden Betrieben.

Die Eröffnung der Messe hatte am Freitagvormittag Lörrachs Oberbürgermeister Jörg Lutz als Schirmherr gemeinsam mit Markus Hug vorgenommen. Lutz und Hug sagten, dass die Job- und Bildungsmesse Cult Aus- und Weiterbildungsbetriebe und potenzielle Azubis, Schüler sowie Studenten zusammenbringe. Lutz sagte auch, dass eine solche Messe in Zeiten, in denen alle Branchen händeringend Auszubildende und Fachkräfte suchen, sehr viel Sinn mache. Lutz betonte, dass man den Fachkräftemangel auch im Lörracher Rathaus spüre, weshalb die Stadt auch unter den Ausstellern von Cult sei. Mit der Messe habe man einen Marktplatz, auf dem die große Nachfrage zumindest zum Teil gedeckt werden könne. Die Stadt Lörrach sei wegen der Bildungseinrichtungen, etwa dem Schülerforschungszentrum „phaenovum“, der Dualen Hochschule DHBW, der Verwaltungsakademie im Rathaus, der Kaufmännischen Schulen, der Gewerbeschule oder der Volkshochschule der ideale Standort für eine solche Messe.

Markus Hug belegte die Einschätzung des Oberbürgermeisters nach dem Bedarf für eine solche Messe mit Zahlen. 3400 offene Stellen gebe es nach Zahlen der Industrie- und Handelskammer Baden-Württemberg alleine in Lörrach. Die IHK prognostiziere im Land einen Engpass von mehr als 200 000 Fachkräften fürs Jahr 2020 und von 250 000 Menschen fürs Jahr 2025. Hug sagte auch, dass diese Zahlen verdeutlichen, dass trotz der zunehmenden Digitalisierung der „Produktionsfaktor Mensch“ für die Unternehmen ein enorm wichtiges Gut sei.

Nicht nur für die mitwirkenden 104 Aussteller, sondern vor allem für junge Menschen sei die Cult eine unverzichtbare Informationsquelle in Sachen Beruf und Karriere, sagte der Messechef.

Diese Einschätzung bestätigte sich dann sowohl am Freitag wie auch am Samstag. Am ersten Cult-Tag waren es vor allem Schulklassen aus dem gesamten Kreis Lörrach, die kamen und sich an den sehr professionell gemachten Ständen der 104 Teilnehmer in angeregten Gesprächen, durch Mitnahme von Prospektmaterial oder auch Gesprächen mit anderen Schülern auf individuelle Ausbildungs- und Berufsfindungs-Reise begaben.

Gut an kamen auch die Mitmachangebote der Teilnehmer, die so nicht nur einen theoretischen, sondern auch praktischen Einblick in die jeweiligen Berufsfelder gaben. Am Samstag waren es eher Familien mit Kindern, die kamen. Dabei waren, so sagten etwa der Maulburger Toyota-Autohaus-Chef, Oliver Schultheiß, oder Daniela Stocker, die für den Kreisverband Lörrach im Deutschen Hotel-und Gaststättenverband für die Ausbildung in den Gastro-Berufen warb, die Zielrichtung der Anfragen etwas konkreter als am Vortag. „Es kamen am Samstag vor allem solche jungen Leute, die sich vorab schon einige Gedanken über ihren weiteren Ausbildungs- und Berufsweg gemacht haben“, so Oliver Schultheiß. „Wir konnten Schwellenängste vor den Berufen in der Gastronomie abbauen und sind sehr zufrieden mit unserer Teilnahme“, so Daniela Stocker.