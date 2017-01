ConBoni bietet Benefizkonzerte in der Kirche

Bei ConBoni bietet die katholische Kirchengemeinde wieder neun Mal musikalischen Genuss unterschiedlicher Couleur an

Lörrach (wik) Auch in diesem Jahr lädt die katholische Kirchengemeinde Lörrach und Inzlingen wieder zu ihren Konzerten mit Kirchenmusik unterschiedlicher Couleur ein.

Den Auftakt bildet ein „Festliches Neujahreskonzert – Bläserklang pur“ am Sonntag, 8. Januar, 17 Uhr, in der Bonifatiuskirche. ConBoni heißt die Reihe, die 2017 neun Benefizkonzerte umfasst. Jedes Konzert ist ganz anders und hat eine andere Besetzung.

„Die Konzerte sollen die Vielfältigkeit der Kirchenmusik widerspiegeln“, beschreibt Andreas Mölder, der Kantor und Organisator der Konzerte, den programmatischen Ansatz. Beim ersten Konzert am Sonntag treten zehn Bläser des Basler Festivalorchesters auf, das jedes Jahr das Silvesterkonzert im Stadtcasino in Basel bestreitet. Mit vier Trompeten, Horn, vier Posaunen und Tuba spielen die Blechbläser unter anderem Werke von William Byrd, John Bull und Jim Parker. Der Trompeter Jochen Weiss wird durch das Programm führen und den Besuchern die Musik auf verständliche Weise näher bringen. Statt Eintrittsgeld gibt es Kollekten.

Das zweite Konzert am 28. Januar um 19 Uhr wird die musikalische Einweihung des neu gebauten Bonifatiushauses sein. Andreas Mölder begleitet die Sopranistin Veronika Lutz am Flügel; Dorothea Wolfsberger wird dazu Texte lesen. Für die Konzerte, die alle in der Bonifatiuskirche, im Gemeindehaus oder im Hof der Gemeinde stattfinden, wird kein Eintritt erhoben. Statt dessen können die Besucher einen Beitrag in die Kollekte geben, denn gespielt wird jeweils für einen guten Zweck. Mindestens die Hälfte der Kollekte kommt stets einer sozialen Organisation zugute, je nachdem, wie viel Gage die Künstler nehmen, kann das auch mehr sein.

Künstler bestimmen den Spendenzweck Der Spendenzweck beim Auftakt ist das Arbeits- und Friedensprojekt Tent of nations Palestine. Die Einnahmen des zweiten Konzertes sind zur Refinanzierung des Flügels im Bonifatiushaus gedacht. „Die Künstler bestimmen selbst, wofür gespendet wird“, sagt Mölder. Er hat im vergangenen Jahr die Konzertreihe ConBoni erstmals organisiert. „Die Konzerte kamen letztes Jahr sehr gut an“, erinnert er sich. Sie seien durchweg gut besucht gewesen. Rund 5000 Euro Spendengeld kamen in den neun Konzerten zusammen. Der Name ConBoni ist ein Wortspiel. Er setzt sich zusammen aus Benefizkonzerte St. Bonifatius und bedeutet gleichzeitig „mit Gutem“, wie der Kantor Mölder sagt. Das passt: Denn die Künstler wollen mit ihrer Musik den Zuhörern etwas Gutes tun. Ein Programmheft mit allen neun ConBoni-Konzerten des Jahres liegt in allen katholischen Kirchen in Lörrach und in Inzlingen aus. Es informiert auch über weitere Konzerte, Gottesdienste mit besonderer musikalischer Begleitung und über musikalische Gruppierungen der Kirchengemeinde.