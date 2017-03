Lörrach Christian Eschbach ist weiterer Vertreter für den Vorstand der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden

Christian Eschbach ist vom Verwaltungsrat der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden zum Vertreter des Vorstandes bestellt worden.

Eschbach übernimmt im Falle der Verhinderung eines ordentlichen Vorstandsmitgliedes dessen Aufgaben in den Or­ganen der Sparkasse. Damit hat die Sparkasse neben Lutz Pankrath, Markus Mayer und Jörg Ermer einen weiteren Vertreter. Dies schreibt das Kreditinstitut in einer Pressemitteilung.

Christian Eschbach, verheiratet und Vater von zwei Kindern, begann seine Ausbildung zum Finanzassistenten bei der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden im August 1999. Nach seiner zweijährigen Berufsausbildung übernahm Eschbach die Geschäftsstellenleitung verschiedener Filialen. Im Jahr 2008 wurde Christian Eschbach Filialbereichsleiter der Geschäftsstelle in Rheinfelden. 2013 übernahm er die Leitung des Privatkundengeschäfts in Lörrach.

Seit 2015 leitet der 38-Jährige aus Görwihl im Hotzenwald die Firmenkundenberatung. In dieser Funktion ist er für mehr als 20 Mitarbeiter verantwortlich. Neben seiner Tätigkeit bei der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden absolvierte Christian Eschbach ein berufsbegleitendes Studium mit Abschluss Master of Business Administration, an der Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe. Mit der Berufung zum Vertreter des Vorstandes wird die langjährige und ausgezeichnete Arbeit von Christian Eschbach in der Sparkasse gewürdigt, heißt es in der Pressemitteilung.