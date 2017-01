Lörrach Busverkehr: Klagen über ruppige Fahrten häufen sich

SWEG weist Busfahrer an, Fahrgäste beim An- und Abfahren nicht zu gefährden. Verletzte durch unsanfte Manöver.

In der dunklen Jahreszeit häufen sich wieder die Gefahren im Straßenverkehr. Doch nicht nur Fußgänger, Rad- und Autofahrer sind betroffen, sondern auch die Insassen von Linienbussen. Feuchte Böden und schlechte Beleuchtung im Fahrzeug, schnelle Anfahrten, unübersichtliche und plötzliche Bremssituationen sorgen für Stürze, vor allem bei Senioren.

In Lörrach häufen sich nun die Berichte über ruppige Fahrten in SWEG-Bussen und Stürze als Folge daraus. Je älter ein Senior ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit zu stolpern oder zu fallen und sich dabei erhebliche Verletzungen zuzuziehen. Da die Sturzgefahr in fahrenden Bussen besonders hoch ist, haben diverse Gerichte in ganz Deutschland in der Vergangenheit dem Busfahrer eine Teilschuld gegeben, wenn der bei Bremsmanövern oder unsanften Anfahrten Gestürzte offensichtlich von schwacher Konstitution war.

Gesetzgeber sieht Verantwortung in einem Großteil der Fälle beim Fahrgast

Ist man körperlich fit, sieht der Gesetzgeber beim Fahrgast übrigens die alleinige Verantwortung, wenn dieser während der Fahrt stürzt – für sicheren Halt hat er selbst und rechtzeitig vor Abfahrt zu sorgen. Dass dazu manchmal keine Zeit bleibt, wenn viele Fahrgäste im Bus sind oder der Fahrer oft abfährt, bevor alle Insassen sicheren Halt haben – diesen Sachverhalt berücksichtigt die Rechtsprechung meist nicht.

Ebenso wenig die Tatsache, dass gerade in Schulbussen meist ein solches Gedränge herrscht, dass gar nicht jeder Mitfahrende die Möglichkeit zum sicheren Halt findet. Dass es jedenfalls viele solcher Stürze in Linienbussen gibt, zeigen Recherchen in Online-Foren, die Zahl der Gerichtsurteile zum Thema – und das eigene Erleben.

Vermehrt wurden in den vergangenen Wochen auch der Lörracher Redaktion Schilderungen von ruppigen Fahrten in Lörracher Linienbussen der Südwestdeutschen Verkehrs-Aktiengesellschaft (SWEG) und auch von daraus resultierenden Stürzen zugetragen. Im November etwa bremste laut Polizei ein Linienbus in Stetten beim Anfahren so stark, dass eine 61 Jahre alte Frau im Bus gegen eine Trennscheibe fiel und sich dabei im Gesicht verletzte. Der Fahrer hatte beim Start an der Haltestelle ein Auto gestreift, an den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Und im Oktober stieg an der Station Herrenstraße in der Innenstadt eine 84 Jahre alte Kundin mit ihrem Rollator in einen Bus der Linie 6 ein, ihren Schwerbehindertenausweis hielt sie nach eigenen Angaben gut sichtbar in der Hand. Ihre schwache körperliche Konstitution war ihrer Meinung nach nicht zu übersehen.

"Beim Abfahren dürfen Personen nicht gefährdet werden"

Dennoch habe der Fahrer Gas gegeben, bevor die Dame sich einen Sitzplatz suchen konnte. Beim anschließenden Sturz habe sie sich Verletzungen am Sprunggelenk zugezogen, berichtet die 84-Jährige. Aus Angst vor weiteren Stürzen nutzt sie seither keine Linienbusse mehr.

Beim Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), bei dem die SWEG Mitglied ist, gilt laut SWEG-Pressesprecher Christoph Meichsner die für alle Busfahrer gültige Dienstanweisung: „Beim Abfahren dürfen Personen nicht gefährdet werden. Kurz vor dem Anhalten beziehungsweise nach dem Abfahren ist bei der Fahrweise zu beachten, dass Kunden ohne sicheren Halt besonders gefährdet sind.“ Busfahrer sind also angehalten, sich durch einen Blick in den Rückspiegel zu vergewissern. Meichsner zitiert in seiner Stellungnahme zu den beiden Lörracher Vorfällen gegenüber dieser Zeitung aus dieser Dienstanweisung:

„Unsere Busfahrer sind angewiesen, dies zu berücksichtigen, und in unseren regelmäßigen Fahrerschulungen weisen wir zusätzlich auf diese Thematik hin.“ Ob sich der betreffende Fahrer vor Abfahrt über den Rückspiegel ein Bild von der eventuellen Gefährdung der Fahrgäste gemacht hat oder nicht, warum die Frau überhaupt gestürzt ist und wer am Sturz schuld ist, dazu äußert sich Meichsner nicht.

Dennoch bestätigt der Pressesprecher den Sturz der 84-Jährigen – und auch, dass sich die SWEG bei ihr schriftlich „für die entstandenen Unannehmlichkeiten“ entschuldigt hat.