Lörrach Burghof-Chef sieht Stimmen-Festival auf dem richtigen Weg

Rund 24.500 Musikfans kamen in diesem Sommer zum Stimmen-Festival nach Lörrach. Von 22 Konzerten mit Eintritt waren fünf ausverkauft.

Am Sonntag ging das 24. Stimmen-Festival mit einem ganz außergewöhnlichen Moment zu Ende: Die US-amerikanische Band Lambchop um ihren Frontmann Kurt Wagner transportierte mit ihrem Alternative Country die Lässigkeit in den von sintflutartigen Regenfällen heimgesuchten Lörracher Rosenfelspark. Spontan lud die Band das vom Unwetter durchnässte Publikum auf die Bühne ein und spielte so das Konzert inmitten des bunten Treibens zu Ende.

Künstler, die ansonsten in der erweiterten Region nicht zu sehen sind, an Spielorten in Deutschland, Frankreich und der Schweiz zu präsentieren, war nach Einschätzung der Veranstalter auch 2017 ein erfolgreiches Konzept. Die Reihe bot an 28 Spieltagen Konzerte an 13 Spielorten. „Stimmen 2017 hat noch mehr bestätigt, dass der Weg, das Besondere und Außergewöhnliche zu präsentieren, der richtige ist“, wird Festivalchef Markus Muffler in einer Mitteilung zitiert. Stimmen habe in diesem Jahr gezeigt, dass es innerhalb der Genres Pop, Rock, Jazz, Soul oder A cappella „viele sehr aufregende und sehr begabte Künstler gibt, deren Talent wir bestaunen durften“, so Muffler weiter.

Auch 2017 habe es Konzerte gegeben, die seiner Meinung nach „in die Geschichte des Festivals eingehen werden.“ Als Beispiele nennt er das Konzert von Elbow in Arlesheim, Benjamine Clementine im Burghof, Jacob Collier und die Show von Grace Jones. Als Überraschungen ordnet Markus Muffler die Konzerte von Tom Odell, Blick Bassy und Awa Ly ein, während nach Einschätzung der Programmmacherin Kristina Danwerth das Thomas Quasthoff Quartett und die Beginner ihrem Ruf gerecht wurden. Als Entdeckung wird in der Bilanz der „Stimmen“-Macher die Freiburger Formation Fatcat hervorgehen, die Support für Chaka Khan auf dem Marktplatz waren.

Bei „Stimmen“ 2017 gab es insgesamt 22 Konzerte, bei denen Eintritt verlangt wurde und von denen insgesamt fünf ausverkauft waren: Thomas Quasthoff zur Eröffnung im Burghof, Christian Immler und Geir Draugsvoll in der Kirche St. Ottilien, Stiller Has in der Reithalle im Wenkenpark in Riehen, Benjamine Clementine im Burghof und ZZ TOP auf dem Marktplatz. Die Gesamtkapazität aller 22 Konzerte lag bei rund 38 000 Plätzen. Insgesamt besuchten etwa 24 500 Musikfans die Konzerte, was einem Auslastungsgrad von rund 64 Prozent entspricht. Die Zuschauerzahl ist etwas höher als im Jahr 2016, als rund 22 000 Besucher zu 19 Konzerten kamen. Die Auslastung lag ebenfalls bei 64 Prozent.

Die Marktplatzkonzerte wurden von rund 16 000 Musikfans besucht. Dies entspricht bei einer Gesamtkapazität von 25 000 Plätzen einem Auslastungsgrad von 64 Prozent und einer durchschnittlichen Besucherzahl pro Konzert von 3200 Menschen. Die sechs Konzerte im Rosenfelspark sahen, bei teilweise katastrophalen Witterungsbedingungen, insgesamt rund 2000 Gäste, was bei einer Gesamtkapazität von 4800 Plätzen einem Auslastungsgrad von 41 Prozent und einer durchschnittlichen Besucherzahl von etwa 330 Zuschauern pro Konzertabend entspricht.



Die beiden Konzertabende mit Elbow und Ute Lemper auf dem Domplatz in Arlesheim verfolgten rund 1800 Zuhörer, was bei einer Gesamtkapazität von 2700 Plätzen einem Auslastungsgrad von 66 Prozent entspricht. Wie in den vergangenen Jahren verfolgten bei den Marktplatzkonzerten und den Konzerten im Rosenfelspark zahlreiche Zuhörer die Konzerte außerhalb des Konzertgeländes. Bei den Veranstaltungen mit freiem Eintritt gab es bei „Lörrach singt!“ mit rund 1900 Sängerinnen und Sängern eine zufriedenstellende Teilnehmerzahl. Den Prolog „Stimmen on Tour“ in Binzen, Saint-Louis, Murg-Oberhof, Liestal, Lörrach-Brombach und Freiburg verfolgten insgesamt fast 1200 Musikfans.

Das 25. „Stimmen“-Festival wir vom 17. Juli bis 5. August 2018 stattfinden. Die Marktplatz-Konzerte sind vom 25. bis 29. Juli und die Konzerte im Rosenfelspark vom 18. bis 22. Juli 2018 geplant. Die Konzerte in Arlesheim sind für 3. und 4. August 2018 vorgesehen. „Lörrach singt!“ findet am Samstag, 14. Juli, statt.