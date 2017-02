Lörrach Brextit: Briten in Lörrach wissen nicht, woran sie sind

Engländer in Lörrach durch Brexit verunsichert. Interesse an deutscher Staatsbürgerschaft steigt

Lörrach (ger) Die Abstimmung der Briten vor acht Monaten und aktuell den Gesetzesbeschluss im britischen Unterhaus über den EU-Austritt Großbritanniens haben einige Lörracher besonders aufmerksam im Blick: die mit britischem Pass. Was ein Brexit für sie persönlich ändern wird, ist unklar.

Bei der Volkshochschule belegen jedoch immer mehr Briten B-1-Deutschkurse, um sich in Deutschland einbürgern lassen zu können. Andrew Brown und Daniel Spencer wissen noch nicht, ob sie dazu zählen werden. Richtig Deutsch lernen müssen sie jedenfalls nicht mehr. Sie sprechen nicht nur wie Deutsche, sondern fühlen sich auch als Deutsche. Die Frage, ob sie die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen sollten, stellte sich für sie nie. Ihre Aufenthaltserlaubnis war ja unbefristet.

Da die Briten nun EU-Bürger aufs Festland zurückschicken, fragen sie sich jedoch, ob das im Gegenzug Briten in der EU ebenfalls drohen könnte oder ob sie womöglich eines nicht allzu fernen Tages ein Arbeitsvisum benötigen.

„Ich bin ein englischer Schwarzwälder“, sagt Daniel Spencer gerne. Das trifft auf den 30-Jährigen nicht nur besonders zu, weil er seit seinem vierten Lebensjahr mit seinen Eltern in Kandern lebte. Er hat den Schwarzwälder sozusagen im Schulabschluss zertifiziert: von der dortigen Black Forest Academy. In England lebte Daniel Spencer vergleichsweise kurz; nach seinem Schulabschluss zog er 2005 mit seinen Eltern zurück in sein Geburtsland. Nach seinem Grafikdesign- und Fotografiestudium in Glasgow (Schottland) kehrten sie schon 2012 wieder zurück. Sein in Berlin lebender älterer Bruder entschied sich bereits, auch die deutsche Staatsbürgerschaft zu beantragen.

Das sei für ihn ebenfalls eine Option: „Wenn es hier bürokratisch zu nervig für mich wird, würde ich die doppelte Staatsbürgerschaft beantragen und hätte auch keine Probleme damit, die britische abzugeben.“ Die englische Kultur war für Daniel Spencer gewöhnungsbedürftig, als er mit seinen Eltern auf der Insel lebte. „Ich fühle mich nicht besonders englisch oder britisch“, sagt er, schränkt aber ein: „Außer es geht um Fußball.“ Fußball tippen ist eine typische englische Leidenschaft, die Andrew Brown pflegt. Doch eigentlich ist Rugby sein Lieblingssport, dem er auch jahrelang als Aktiver in Basel nachging. Nach einer kurzen Zwischenstation in Frankreich stieß der heute 58-Jährige vor 40 Jahren über Basel nach Lörrach – eigentlich per Zufall. Er besuchte Stefan Korol, den er während dessen Zeit im Schüleraustausch in London kennengelernt hatte, blieb hängen, und fand nicht nur eine zweite Familie. „Ich bin hier in meinem ganzen Umfeld tief verwurzelt.“

Seit der Geburt seiner Tochter (14) besucht Andrew Brown öfter die Insel, damit sie Kontakt zu seiner dortigen Familie hat. Bereite sein britischer Pass ihm in Deutschland tatsächlich einmal Probleme, „würde ich ruck-zuck einen deutschen beantragen“. Andererseits fragt er sich, ob sein britischer Pass ihm von Vorteil sein könnte, wenn er im Ruhestand einmal woanders, in einem wärmeren Land im Commonwealth mit geringeren Lebenshaltungskosten leben wollte.

Ganz unterschiedlich betrachten die Beiden den Austritt Großbritanniens aus der EU. „Komplett lächerlich“, sagt Spencer dazu. Verlogen sei die Brexit-Kampagne gewesen. Für Brown war das Abstimmungsergebnis im Juni 2016 hingegen erwartbar. Seiner Ansicht nach geben die Mitgliedsstaaten zu viele Befugnisse an Brüssel ab. Die Unzufriedenheit darüber habe er bei seinen Familienbesuchen schon lange nicht nur in London gespürt, sondern auch auf dem Land.