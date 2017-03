Lörrach Brand bei der Lauffenmühle: Weniger Verletzte als bislang angenommen

Der Brand in Lörrach-Brombach am späten Montagnachmittag hat weniger Verletzte verursacht, als ursprünglich angenommen.

Nach dem Einsatz wurden 15 Feuerwehrleute, die unter Atemschutz eingesetzt waren, vom Rettungsdienst und Notarzt untersucht und beobachtet, allerdings wurden lediglich bei zwei Personen Reizungen der Atemwege festgestellt.Sie kamen zur Untersuchung und Überwachung ins Krankenhaus, konnten mittlerweile jedoch wieder nach Hause entlassen werden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Wie bereits berichtet , kam es am späten Montagnachmittag auf einem Werksgelände in Lörrach-Brombach zu einem Brand mit anschließendem Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei.