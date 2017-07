Die meisten Menschen freuen sich über anhaltend schönes Sommerwetter; abfallfreundlich sei es aber nicht, sagt Silke Bienroth, Leiterin der Abfallwirtschaft im Landkreis Lörrach.

Die meisten Menschen freuen sich über anhaltend schönes Sommerwetter; abfallfreundlich sei es aber nicht, sagt Silke Bienroth, Leiterin der Abfallwirtschaft im Landkreis Lörrach. Denn mit steigenden Temperaturen nehmen auch unangenehme Gerüche zu, die vor allem Bioabfälle freisetzen. Beschwerden kämen beim Eigenbetrieb aber „relativ wenige“ an. Probleme scheinen am ehesten die großen 660-Liter-Container zu verursachen, wie sie bei Mehrfamilienhäusern eingesetzt werden. Und das hat eine Reihe von Gründen.

Derzeit sind kreisweit 318 der großen Biomüllgefäße mit 660 Liter Volumen im Einsatz bei Mehrfamilienhäusern. Es dürften mehr sein. Denn auch eineinhalb Jahre nach der Einführung der Biotonne, die in den meisten baden-württembergischen Stadt- und Landkreisen teilweise seit mehr als 20 Jahren Alltag ist, sind die Wohnbaugesellschaften im Landkreis nach wie vor zurückhaltend beim Bestellen von Biotonnen – obwohl dafür keine separate Gebühr anfällt. Einzelne haben alle Gebäude mit Biotonnen bestückt, viele nur einzelne, einige noch gar keine, berichtet Silke Bienroth: „Die Anschlussquote der Großwohnanlagen ist noch zu gering“, räumt sie ein.

Als Gründe für die Zurückhaltung werden vor allem Platzprobleme und der Aufwand beim Reinigen durch die Hausmeisterdienste genannt. „Ohne Zweifel“ sei aber auch die Furcht vor Geruchsproblemen ein Grund, sagt Bienroth. Manche Wohnanlagen hätten bewusst anstelle eines 660-Liter-Gefäßes mehrere 240 Liter-Gefäße bestellt, weil sie diese „als das bessere System“ einschätzen. Und dies obwohl die großen Tonnen wöchentlich, die kleineren nur 14-täglich geleert werden.

Im Unterschied zu den 660-Liter-Tonnen haben die 60-, 120- und 240-Liter-Tonnen im Deckel aber einen Geruchsfilter aus Kokosfaser, der alle zwei Jahre, also erstmals gegen Ende 2017, ersetzt werden muss.

Dieser macht den zusätzlich mit einer Gummidichtung versehenen Deckel auch schwerer, so dass er besser schließt. Wegen der häufigeren Leerung und auf Basis der Erfahrungen anderer Landkreise, in denen die Biotonne längst eingeführt ist, verzichtete die Abfallwirtschaft bei den großen Containern auf diese Ausstattung. Würde eine regelmäßige Reinigung, wie sie die Abfallwirtschaft in Freiburg ohne Zusatzkosten zweimal jährlich anbietet, weiterhelfen? Kaum, erklärt Silke Bienroth. Schon nach der nächsten Befüllung hätte sich die Wirkung verflüchtigt. Viel entscheidender sei die sachgemäße Nutzung der Biotonnen.

Zudem müssten die Kosten einer flächendeckenden Reinigung auf die Grundgebühr für alle umgelegt werden; eine Reinigung auf Bestellung gegen Gebühr, das hätten andere Landkreise erfahren, werde kaum angenommen. Schließlich ging die Abfallwirtschaft bisher davon aus, dass bei entsprechendem Bedarf Hausmeisterdienste oder private Entsorger entsprechende Reinigungsangebote machen. Was können Mieter tun, die sich durch schlechte Gerüche aus Gemeinschaftstonnen belästigt fühlen? Bienroth empfiehlt, solche Probleme der Hausverwaltung zu melden. Die Abfallwirtschaft bietet den Verwaltungen umfassende Beratungen.

Die Homepage der Abfallwirtschaft hält eine Reihe von Tipps zur richtigen Nutzung bereit. Meist helfe schon, die Tonne an einen schattigen Platz zu stellen und beim Befüllen Küchenabfälle mit Grünabfällen aus dem Garten zu durchmischen.

Tipps für die Nutzung der Biotonne im Sommer