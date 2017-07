Lörrach Billy Gibbons von ZZ Top über das Stimmen-Konzert: "Erwartet das Unerwartete"

Lange Bärte, Sonnenbrillen und Cowboyhüte sind das Markenzeichen von ZZ Top. Billy Gibbons spricht im Interview über das Stimmen-Konzert auf dem Lörracher Marktplatz, die Region und die Musik der Band.

Ihr Konzert war das erste des diesjährigen Stimmen-Festivals, das ausverkauft war. Warum, denken Sie, sind gerade so viele Deutsche Fans Ihres Southern Rock?

Vor ein paar Jahrzehnten sind wir bei Rockpalast aufgetreten und auf einmal kannte ganz Deutschland ZZ Top. Rockpalast war der Beginn unserer besonderen Beziehung mit der Bundesrepublik, wo wir seitdem rocken.

Sie werden auf dem Marktplatz spielen. Sind Sie es gewohnt, Konzerte in der Mitte einer Stadt zu geben?

ZZ würde in der Mitte einer Straße spielen, wenn es darauf ankommen würde. Also wird der Marktplatz schon in Ordnung sein. Als Shakespeare schrieb „Die ganze Welt ist eine Bühne“, hatte er absolut Recht.

Wie sehen Sie das deutsche Publikum? Ist es anders als das amerikanische Publikum?

In Amerika bekommen unsere Anhänger uns recht häufig zu sehen. Wir versuchen, unsere Auftritte in Deutschland genauso zu machen. Die Fans in Deutschland wissen, wie man in großem Stil zur Sache kommt! Eine gute Kombination, kein Zweifel.

Kennen Sie die Südwestecke von Deutschland an der Grenze zu Frankreich und der Schweiz? Sind Sie hier schon mal gewesen?

Wir haben sowohl in Basel als auch in Freiburg Stopps genossen. Natürlich sind wir dort auch nah an zwei Automobil-Altaren an der französischen Grenze…Belfort und Mulhouse, wo Peugeot und Bugatti dauerhaft berühmt bleiben. Autos und Rock…immer eine gute Mischung.

Auf dem Album „Eliminator“ haben Sie Synthesizer verwendet und sich mehr in Richtung Mainstream-Rock bewegt. Später kehrten Sie wieder zu einer stärker vom Blues beeinflussten Rockmusik zurück. Ist das die Musik, die Sie wirklich lieben?

Natürlich, fast alles, was wir machen, hat seinen Ursprung im Blues und das war definitiv wahr für „Eliminator“ – und alles davor und danach. Manchmal ist es offensichtlicher, aber es ist immer da. Das Blues-Ding scheint essentiell für die Existenz zu sein.

Sie spielen seit fast fünf Jahrzehnten in der gleichen Besetzung zusammen, so lange wie keine andere Band, soweit ich sehen kann. Was ist Ihr Geheimnis fürs Zusammenbleiben?

Das Geheimnis zusammen zu bleiben, ist getrennt zu bleiben. Und damit meine ich, dass wir drei unterschiedliche Leben leben, selbst bei einer Tour. Wenn wir auf der Bühne oder im Studio zusammenkommen, fühlt es sich wieder neu und frisch an. Wir haben immer eine gute Zeit, wenn wir unser Zeug mit euch seit mehr als vier Jahrzehnten spielen und wir glauben, dass wir anfangen, den Dreh herauszuhaben.

Ihre Hit-Zusammenstellung nennen Sie „The Very Baddest of ZZ Top“, also das ganz Schlechteste. Wie wichtig ist Humor für Ihr Schaffen?

Schlecht meint natürlich gut, außer es ist schlecht, also richtig schlecht. Die Dinge optimistisch halten mit einer Spur Ironie und einer gehäuften Portion Surrealismus passt zu der Blues-Grundlage, wo alles seinen Ursprung hat.

Einer meiner Lieblingssongs ist „Jesus Just Left Chicago“. Welche eigenen Songs mögen Sie besonders?

Da haben Sie den Nagel auf den Kopf getroffen! „Jesus Just Left Chicago“ wird immer als ein Medley mit „Waitin' For The Bus“ gespielt, damit sind zwei unserer Lieblinge in ein Stück zusammengepackt. Sie sind Eckpfeiler in der ZZ-Aufstellung selbst heute noch…!

Was haben wir zu erwarten? Alte Songs, neue Songs? Ein Mix aus bekannten und weniger bekannten Songs?

Erwartet das Unerwartete, können wir nur sagen, und ja, Ihr könnt darauf zählen, dass Ihr einige vertraute Songs hört und einige mit einer unerwarteten Wendung. Wir bleiben aufgeschlossen, um es rocken und rollen zu lassen…! Alright…!

Zur Person

Billy Gibbons, 1949 in Houston/Texas geboren, ist ein US-amerikanischer Bluesgitarrist und -sänger, der vor allem durch die Band ZZ Top bekannt wurde. Am kommenden Freitag spielt die Band beim Lörracher Stimmen-Festival. Das Konzert ist ausverkauft.