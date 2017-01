Lörrach Bildungsmesse: Das Handwerk ist stark vertreten

5. Bildungsmesse Cult am 10. und 11. März. Mehr als 100 Aussteller auf Gelände der Regio-Messe in Lörrach

Mit einer neuen Rekordzahl von mehr als 100 Ausstellern geht die Bildungsmesse Cult in ihre fünfte Auflage. Am Freitag und Samstag, 10. und 11. März findet sie auf dem Gelände der Regio-Messe im Lörracher Grütt statt. Vorgestellt werden 276 Ausbildungsberufe, 281 Studiengänge, 158 Fort- und Weiterbildungen sowie 89 weitere Angebote.

Besonders freut sich Martina Hug, Projektleiterin der mh3 GmbH darüber, dass auch das Handwerk in diesem Jahr stärker und mit vielen Aktionen zum Mitmachen vertreten ist. Das Lörracher Gartencenter Schmitt beispielsweise bringt Pflanzen und Erde mit, der Malerbetrieb Heinrich Schmid lässt zusammen mit dem Künstler Bruno Haas eine große Aktionsfläche bunt werden. Beim Deutschen Hotel- und Gaststättenverband, der mit fünf Hotels und Restaurants vor Ort ist, können die Besucher an der Cocktail-Bar aktiv werden.

Auch wenn die Messe mit den Studien- und Ausbildungsangeboten vor allem für Jugendliche und junge Erwachsene eine Anlaufstelle ist, so ist sie doch für alle offen, betont Martina Hug. 20 Aussteller sind beteiligt, die berufsbegleitende Weiterbildungsangebote vorstellen. Und auch das Angebot, vor Ort professionelle Bewerbungsfotos machen zu lassen (und davor eine Farb- und Stilberatung in Anspruch zu nehmen) richtet sich ausdrücklich nicht nur an Jugendliche.

Von 86 auf mehr als 100 Aussteller ist die Bildungsmesse Cult in diesem Jahr gewachsen, unter den Ausstellern sind auch sieben Hochschulen aus drei Ländern. „Teilweise präsentieren sie sich in 360-Grad-Gemeinschaftsständen“, sagt Hug. Neu wird das Catering vom Internationalen Bund (IB) organisiert. Der freie Träger, der in Brombach ein Bildungszentrum für Jugendliche in der Schwebe zwischen Schule und Ausbildung betreibt, wolle mit seinen Schützlingen damit den Ablauf eines solchen gastronomischen Unternehmens von der Vorplanung bis zum Abschluss trainieren.

Neben den Infoständen und den Mitmachangeboten wird es an beiden Tagen auch ein Rahmenprogramm geben. Dazu gehört ein Zivilcourage-Workshop der Polizei, Vorträge wie „Studieren ohne Abi – die Zugangswege sind vielfältig“ und die vom Verein Science und Technologie angebotene Show „Chemikant & Co.“. Diese werde nicht in der Halle, sondern in einem Zelt auf dem Messegelände stattfinden, berichtet Martina Hug, und sie soll actionreich und explosiv zur Sache gehen. Die Projektleiterin freut sich aber auch darüber, dass durch die Show auch das Thema Chemie auf der Messe vertreten ist.

Die Veranstaltung hat sich etabliert: Bereits zwölf Schulen mit rund 800 Schülern hätten sich angemeldet, sagt die Organisatorin. Das seien deutlich mehr als in den Jahren zuvor. Der Einzugsbereich erstrecke sich mittlerweile von Müllheim bis Bad Säckingen. Schüler, die in dem Bereich des Regio-Verkehrs-Verbunds Lörrach oder des Tariverbunds Waldshut wohnen, können mit ihrer Monatskarte kostenlos zur Bildungsmesse fahren – und mit einer Cult-Werbepostkarte darf ein Elternteil sie gratis begleiten.

In Kooperation mit der Techniker Krankenkasse und dem Jobportal Aubi-plus gibt es erstmalig auch ein neues Onlineangebot: eine Jobbörse, die nicht nur den Ausstellern, sondern auch anderen Unternehmen aus der Region offensteht.

Infos und Anmeldung zur Messe im Internet: www.bildungsmesse-loerrach.de