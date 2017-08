Lörrach Bildung: Neue Wende in der Schulentwicklung

Das Regierungspräsidium befürwortet ein drittes Gymnasium in Lörrach. Eine Absage erteilt das Amt einer zweite Realschule. Die Werkrealschule an der Neumattschule soll aufgelöst werden.

Lörrach – Ein klares Ja zum Wegfall der Werkrealschule an der Neumattschule, kritisches Wohlwollen für den Bau des dritten Gymnasiums und eine klare Absage an die Umwandlung der Hellbergschule zur Realschule: So beurteilt das Regierungspräsidium (RP) Freiburg derzeit die Anträge der Stadt Lörrach zur Schulentwicklungsplanung. Bürgermeister Michael Wilke hält die zweite Realschule jedoch auf jeden Fall für nötig und will den Antrag aufrechterhalten.

Zahlen waren in der Schulentwicklungsplanung schon länger ein Knackpunkt zwischen der Stadt und dem RP – konkret ging es im Herbst darum, dass Lörrach mit mehr Zuzug rechnete als das RP. Nun habe man die Anträge Lörrachs jedoch anhand beider Grundlagen geprüft, so Regierungsschuldirektor Martin Voßler. Für den Bau eines dritten Gymnasiums würden die Schülerzahlen ausreichen. Skeptisch sehe das RP ein weiteres allgemeinbildendes Gymnasium deshalb, weil eine Konkurrenzsituation zu den beruflichen Gymnasien und der Gemeinschaftsschule entstehen könnte.

Die Bedenken, die der Landkreis Lörrach als Träger der beruflichen Schulen hinsichtlich des Gymnasiums in der Neumatt geäußert habe, hätten jedoch kürzlich in einem Schlichtungsgespräch ausgeräumt werden können, sagt Voßler. Die Einwände Steinens bezüglich der zweiten Realschule in Brombach seien jedoch „vollkommen berechtigt und begründet“ gewesen. Mit Steinen habe man jedoch auch eine erfolgreiche Vereinbarung getroffen, die Nachbargemeinde wolle ihren Einspruch zurückziehen, sagt Bürgermeister Michael Wilke.

Voßler erklärt, selbst bei „sehr wohlwollender Rechnung“ käme das RP auf maximal 140 Realschüler pro Eingangsstufe. Für die notwendige, verlässliche Sechszügigkeit brauche es aber 160 Realschüler. Die Stadt solle daher ihren Antrag auf eine zweite Realschule zurückziehen und erst einmal abwarten, wie sich die Situation mit dem dritten Gymnasium entwickle. Denn das würde zusätzlichen Druck auf die Anmeldezahlen der Realschule ausüben. Denkbar sei auch eine Kooperation mit Steinen, wo es noch Kapazitäten gebe. Dem RP sei Planungssicherheit wichtig. „Wir müssen Gemeinden auch auf kritische Situationen hinweisen“, sagt Voßler. „Wir sind überhaupt nicht einverstanden mit der Rechnung des Regierungspräsidiums“, sagt Michael Wilke. Er kritisiert, dass das RP jene nicht mit einbezieht, die im Lauf ihrer Schulzeit vom Gymnasium auf die Realschule wechselten. Eine Realschule, die ab der siebten Klasse überfüllt sei, nütze niemandem. Und auch die Kapazitäten in Steinen seien nicht groß genug, um die erwarteten Lörracher Schüler aufzunehmen. Seine Empfehlung an den Gemeinderat, der sich im September mit dem Thema befassen muss, lautet daher, den Antrag aufrechtzuerhalten. Es sei der derzeitige Wille in der Landespolitik, die Realschulen zu stärken, so Wilke: „Nicht alle teilen die Meinung des RP.“ Letztlich entscheide das Kultusministerium darüber, ob die zweite Realschule genehmigt werde.

Die nun auf Anfrage dieser Zeitung benannte Tendenz ist noch nicht die abschließende Empfehlung des Regierungspräsidiums. Bei der Prüfung handle es sich um eine sehr komplexe Angelegenheit, sagt Martin Voßler. Nun, da die Gespräche mit allen Betroffenen und Beteiligten geführt worden seien, würden die Anträge und das Ergebnis des Beteiligungsverfahrens noch einmal daraufhin geprüft, „ob alles da ist“. Baldmöglichst würden die Unterlagen an das Kultusministerium weitergegeben. Eine Entscheidung könne unter Umständen bis zum Jahresende fallen, sagt der Regierungsschuldirektor.

„Bisher haben wir immer gehört, die Entscheidung werde im Herbst fallen“, sagt Wilke. Die Raumnot am Campus Rosenfels sei drängend, die Stadt mitten in den Investitionsplanungen. „Wir werden versuchen, die Entscheidung auf jeden Fall in diesem Jahr zu bekommen“, so der Bürgermeister, „um entsprechend im Haushalt 2018 reagieren zu können“. Sollte die zweite Realschule nicht genehmigt werden, habe die Stadt einen Plan B in der Hinterhand, den er, sagt Wilke, aber selbst nicht ganz korrekt finde: Wenn die Realschule Ganztageschule werde, würden die Räume dort nicht ausreichen – und eine zweite Realschule müsste dann genehmigt werden.