Lörrach Bilanz: Regio-Messe lockt an neun Tagen 63.000 Besucher

Die Geschäftsführer der Regio-Messe Lörrach, Natalia Golovina und Michael Platzer, sind zufrieden mit der 34. Regio-Messe. An neun Tagen kamen 63.000 Gäste auf das Areal im Grütt. Auch die Beschicker äußerten sich positiv über den Verlauf und kündigten schon ein Wiederkommen an.

"Wir sind zufrieden, sowohl mit den Besucherzahlen, wie auch mit der Stimmung unter den Messe-Beschickern und den Besuchern." Das sagte Geschäftsführerin Natalia Golovina in ihrer Bilanz der 34. Regio-Messe Lörrach. Diese endete am Sonntag nach neun Tagen mit gut 63 000 Besuchern. Vor allem die erste Halbzeit bis Mittwoch mit 33 000 Gästen auf dem Areal im Grütt war optimal, bestätigt auch Mit-Geschäftsführer Michael Platzer. Am zweiten Wochenende war das Wetter wohl zu gut, als dass man das eher durchwachsene erste Wochenende hätte toppen können.

Die 63 000 Besucher seien eine Steigerung zu 2016, heißt es in der Messe-Leitung auch mit Blick auf andere Verbrauchermessen, die fast alle rückläufige Zahlen verzeichnen. Es sei gelungen, die angestrebte Publikumsverjüngung zu realisieren. Zum einen durch das neu konzipierte Vintage-Segment ("Vom Vintage verweht") und durch die Sonderschau "Lörrach innovativ", aber auch durch aktuelle Angebote der rund 500 Aussteller.



Und auch die Klassiker wie Oldierama und US-Car-Show zogen wie gewohnt, ebenso der andere Messe-Klassiker, der Bauernmarkt mit angeschlossener Gourmessa und dem Naturenergie-Kochstudio. Beim Bauermarkt war eine ganze große Messehalle für Erzeuger und Institutionen aus dem Dreiländereck, dem Wiesental und vom Hochrhein vorhanden. Mit ansprechender Dekoration versehen, präsentierten diese ihr regionales und saisonales Angebot. Das reichte vom Bauernbrot über Obst und Gemüse bis hin zu Wein und Hochprozentigem. Der Kreisverein "Badischer Jäger" war ebenfalls mit dabei und wie in all den Vorjahren waren die Verköstigungsangebote, die es in einem großen Restaurantbereich inmitten des Bauernmarktes gab, ein Renner.

Direkt beim Messe-Eingang war der Rüttehof von Karlfrieder Fischer aus Kandern-Wollbach mit seinem Angebot an Obst, Gemüse, Brot und Wurstwaren aus eigener Produktion zu finden. Auf dem Bauernmarkt selbst erwies sich der sogenannte "Badische Einkaufskorb" als gutes Mittel, das Motto "Gut zu wissen, was man isst und trinkt und wer es wo erzeugt", den interessierten Messebesuchern schmackhaft zu machen.

Auch die vielen dandwerklichen Dienstleister seien laut Messeleitung mit dem Verlauf zufrieden. Während in diesem Segment auch die Folgegeschäfte und vereinbarten Gesprächstermine als Barometer für den Messe-Erfolg gelten, waren auch die auf direkten Verkauf setzenden Messe-Beschicker dem Vernehmen nach zufrieden. Hier habe sich wohl das allgemein gute Konsumklima durchgesetzt, so die Messeleitung. "Wir freuen uns auch darüber, dass sich viele Messe-Beschicker schon fürs nächste Jahr angemeldet haben. Das bestätigt letztlich die Zufriedenheit und auch die Einschätzung, dass wir mit unserem Konzept richtig liegen", sagt Geschäftsführerin Natalia Golovina abschließend.