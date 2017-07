Lörrach "Bietsch"-Volleyball: 130 Tonnen Sand und in der Innenstadt

"Bietsch"-Volleyball: 130 Tonnen Sand und in der Innenstadt

Die Stiftungsräte der Südbadischen Sportstiftung, Pro Lörrach und die Stadt haben am 28. und 29. Juli ein Beachvolleyball- und Soccerturnier mitten in der Innenstadt geplant

Das dachten sich auch die Stiftungsräte der Südbadischen Sportstiftung, die gemeinsam mit Pro Lörrach und der Stadt am 28. und 29. Juli ein Beachvolleyball- und Soccerturnier mitten in der Innenstadt geplant haben.

„130 Tonnen Sand haben wir für das Sportwochenende bestellt“, sagte Andreas Gösele, stellvertretender Vorsitzender der Sportstiftung Baden, bei dem Pressegespräch am Donnerstagmittag auf dem Senser Platz. Dort wird Ende Juli ab Freitagnachmittag und den ganzen Samstag Beachvolleyball, Beachsoccer und Beachminton gespielt. Die Idee für das Sportereignis kam den Vorstandsmitgliedern der Sportstiftung laut dem Vorsitzenden Armin Schuster bereits vor drei Jahren. Da die Stadt mit dem Stimmen-Festival und „Lörrach singt“ bereits viele Menschen anlocke, wolle man das nun auch mit einem sportlichen Event mitten in der Stadt versuchen. Veranstaltet wird das zweitägige Turnier von Pro Lörrach, die Stadt ist Schirmherrin.

Wie gut die einzelnen Akteure zusammenarbeiten, betonten Oberbürgermeister Jörg Lutz und Hans-Werner Breuer, Vorsitzender von Pro Lörrach. Als Sponsoren konnten die ASAG GmbH, der Energiedienst, die AOK Baden-Württemberg, Stilobjekt, die Cross Klinik und Becker Wohnbedarf gewonnen werden. „Der Platz hier bietet gute Bedingungen für Beachvolleyball“, so Andreas Gösele, „deshalb können wir hier ein klassisches Turnierspiel austragen.“ Erwartet werden Teams aus ganz Baden-Württemberg, die auf einem hohen Niveau spielen. „Wir sehen das Turnier auch als Bewerbung für die Austragung des LBS Cups Beachvolleyball, sollte sich die Veranstaltung etablieren“, sagte Armin Schuster.

Beim Beachsoccer-Turnier soll es vor allem spaßig zugehen mit Teams aus der Region. Antreten werden Mannschaften des SV Weil und des FV Lörrach-Brombach. Zwischendurch wird es Beachminton-Vorführungen und Mitmachangebote von Badminton-Profi Nicole Grether und Spielern des BC Lörrach-Brombach geben. „Wir haben verschiedene Dinge kombiniert, die alle auf dem Platz und mit Sand gut funktionieren“, so Gösele. Umrahmt wird die Veranstaltung in Lörrach mit einer Tribüne, es wird einen Moderator geben, Musik und Bewirtung. „Wir wollen die Leute in der Innenstadt animieren, stehen zu bleiben und zuzuschauen.“

„Lörrach bietscht“, Freitag, 28., und Samstag, 29. Juli, Senser Platz. Infos im Internet: