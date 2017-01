Lörrach Between the Beats: Festival bleibt auf Erfolgsspur

Between the Beats: Festival bleibt auf Erfolgsspur

Die Kooperation der Kulturhäuser Burghof und Altes Wasserwerk läuft rund. Weitere Projekte in der Zukunft werden nicht ausgeschlossen.

„Beim ersten Mal ist es sehr gut gelaufen, warum sollten wir jetzt direkt was ändern?“, fragt Jan Obri. „Das Grundkonzept bleibt identisch.“ Die Kooperation zwischen Burghof und Altem Wasserwerk beim Between the Beats-Festival im vergangenen Jahr war ein voller Erfolg, darin sind sich Burghof-Sprecher Obri und Sam Klink, Fachbereichsleiter Kultur im Alten Wasserwerk des Sozialen Arbeitskreises (SAK), einig. Nun wird sie fortgesetzt und Obri und Klink lassen die Option offen, ob es abseits des Festivals weitere Kooperationen zwischen den beiden Kulturhäusern geben wird.

„Wenn man ein Festival erstmalig an zwei Orten bespielt, dann rechnet man mit allem, aber auch mit nichts“, sagt Obri rückblickend. „Aber man erhofft sich natürlich etwas.“ Und so seien sie positiv überrascht gewesen, dass die beiden Konzerte und die Aftershow-Party, die am Samstag im Alten Wasserwerk nach den Konzerten über die Bühne gingen, mit rund 450 Personen ausverkauft waren. Etwa die Hälfte der Besucher sei zuvor schon im Burghof gewesen, die Shuttlebusse zwischen den beiden Spielorten sehr gut angenommen worden. Die Konzerte waren so angesetzt worden, dass die Burghof-Pendler bis auf eine kleine Überschneidung von wenigen Liedern nichts verpasst hätten. So ist es auch für das Between the Beats estival am 7. und 8. April geplant.

Der Freitag mit Roosevelt, Romano, Clock Opera und Nihils findet nur im Burghof statt. Am Samstag geht es nach Von Spar und Von Wegen Lisbeth mit Faber und Kafkas im Alten Wasserwerk weiter, anschließend ist Party. Für die sei das gemütliche Wasserwerk der passendere Ort als der Burghof, sagt Obri, der dafür nicht konzipier sei. Überhaupt: „Between the Beats ist ein Projekt, was wunderbar an diesen Ort passt.“ Es ist dabei nicht so, dass die großen Bands im Burghof und die kleinen im Wasserwerk spielen. „Der Burghof hat einfach andere technische Voraussetzungen“, erklärt Jan Obri.

Aufgrund der produktionstechnischen Größenordnung und dem bühnentechnischen Aufwand spielen die Headliner also im Burghof. Alle anderen Konzerte können theoretisch an beiden Orten stattfinden, wobei die Abende so gestaltet werden, dass die drei anderen Bands zu den jeweiligen Headlinern passen. Das Booking-Team, bestehend aus Alexander Hässler, Sam Klink und Jan Obri erarbeitet das Programm gemeinsam. „Das Wasserwerk bucht dann seine beiden Bands selbst“, sagt Klink. Unkomplizierte Zusammenarbeit Immer wieder betonen die beiden die unkomplizierte Zusammenarbeit zwischen den beiden Institutionen.

Zwischen Burghof und Wasserwerk habe es immer wieder Berührungspunkte gegeben, sagt Klink. Das erste Treffen, bei dem auch Markus Muffler und Kristina Dannwerth mit dabei waren, sei ergebnisoffengewesen, aber das „Between the Beats“ habe sich schnell als Möglichkeit zur Kooperation ergeben. „Wir profitieren natürlich von dem etablierten Festival“, sagt Sam Klink für das Alte Wasserwerk. Und Jan Obri erklärt, die Zusammenarbeit wichtig für die Vernetzung: „Between the Beats soll kein Burghof-Festival sein, sondern ein Lörracher Festival.“ Zudem habe das alte Wasserwerk eine engere Bindung zum jungen Lörracher Publikum, das man ebenfalls erreichen will. Es müsse nicht immer der Konkurrenzgedanke zwischen den Häusern im Vordergrund stehen.

Eine grundsätzliche Zusammenarbeit, die über das Festival hinaus geht, schließen beide nicht aus. Auch gebe es grundsätzliche Überlegungen, wie man das Between the Beats-Festival noch weiter bringen könnte, sagt Obri: „Aber im Moment sind wir erstmal glücklich, wie es gerade läuft.“