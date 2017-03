Lörrach Betrunkener stürzt mit drei Promille in Bach

Betrunkener stürzt mit drei Promille in Bach

Am Samstagabend um 20.45 Uhr wurden die Beamten des Reviers Lörrach nach Hauingen gerufen. Dort waren bereits die Rettungskräfte des DRK im Einsatz.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Grund dafür war ein betrunkener Mann, der auf seinem Nachhauseweg in einen Bach im Bereich Entenbad gestürzt war.Da bei dem Mann keine Verletzungen festgestellt werden konnten, rückten die Sanitäter wieder ab. Jetzt mussten sich die Polizisten um den Mann kümmern.Der 55-Jährige hatte doch immerhin 3 Promille und war aus Sicht der Beamten nicht mehr in der Lage alleine nach Hause zu gehen. Da sich sonst niemand um den Betrunkenen kümmern konnte, sollte er zu seinem eigenen Schutz zur Ausnüchterung auf die Wache nach Lörrach verbracht werden.Da er mit diesem Vorschlag der Ordnungshüter nicht einverstanden war, musste die Maßnahme mit Nachdruck durchgesetzt werden. Eine Rechnung für die Übernachtung in Lörrach erhält der Mann später.