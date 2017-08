Lörrach Berufsschule: Englisch wichtiger Teil der Qualifikation

439 Absolventen zählt der Abschlussjahrgang 2017 an der Berufsschule der Kaufmännischen Schule Lörrach

Lörrach – Mit 439 Absolventen ist der Abschlussjahrgang 2017 der Berufsschule an der Kaufmannischen Schule Lörrach (KSL) so groß, dass es zwei Abschlussfeiern gab. Jürgen Neubauer, Svenia Kirgis und die Klassenlehrer vergaben 48 Preise und 51 Lobe. Jahrgangsbeste waren bei der Herbstprüfung Julia Springer (Spedition und Logistikdienstleistungen, Note 1,2) und bei der Sommerprüfung Jacqueline Scheuch (Verwaltungsfachangestellte, Note 1,1). Beide Absolventinnen wurden vom Freundeskreis der KS Lörrach für Ihre Leistungen geehrt.

Ein Highlight war die Vergabe der KMK-Englisch-Zertifikate durch Fachlehrer Roy Nyaaba. Die KS Lörrach nimmt an dem Schulversuch in Baden-Württemberg teil, nach dem alle 35 Klassen in der Berufsschule Englisch-Fachunterricht erhalten, der von einem zehnköpfigen Fachlehrerteam weiterentwickelt wird. Bislang konnten nur 14 Klassen Englischunterricht erhalten. Nyaaba beglückwünschte die ersten Absolventen mit dem KMK-Fremdsprachenzertifikat des Niveaus III. Bislang war nur eine Prüfung auf Niveau II möglich.

Leonhardt Glenn (Groß- und Außenhandel, Niveau III), Lara Kern (Spedition und Logistikdienstleistungen, Niveau III) und Kathrin Witzorrek (Büromanagement, Niveau II) mit besonders guten Leistungen betonten, wie wichtig das Erlernen von berufsbezogenen Vokabular und das korrekte Verfassen von Schriftstücken im Beruf sei. Das KMK-Zertifikat sähen sie als gute Möglichkeit, die eigenen sprachlichen Kompetenzen zu verbessern und auch schriftlich zu beweisen.

Roy Nyaaba bestätigte, dass die Anmeldezahlen für das KMK-Zertifikat zeigten, dass viele Schüler diese Möglichkeit gerne annähmen. Das KMK-Zertifikat ermöglicht interessierten Schüler, die bundesweit einheitliche Zusatzqualifikation „berufsbezogenes Englisch“ zu erwerben. Ab dem Schuljahr 2017/18 wird das Angebot nochmals erweitert auf das Niveau I und damit wird eine breitere Leistungsdifferenzierung möglich.

Die Preisträger – Abteilung Wirtschaft – Fachkraft für Lagerlogistik: Timo Glattacker, Till Schöne, Industriekaufleute: Jaqueline Crapisi, Rebekka Flohr, Johanna Maier, Kevin Kiefer, Marvin Meier, Tobias Sommerhalter, Markus Winzer; Kaufleute für Büromanagement: Julia Buchholz, Jennifer Hüfner, Maria Ann-Sophie Krey, Oksana Opanasiuk, Tabea Scheuvens; Kaufleute im Einzelhandel: Lydia Debus, Jasmin Hertel, Tim Schick; Kaufleute im Groß- und Außenhandel: Lea Aberer, Bajrishe Doga, Eduard Geichwald, Vincent Kittel, Leonhardt Glenn, Lukas Vlk; Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleistungen: David Groß, Moritz Münnich, Alexander Sieber; Rechtsanwaltsfachangestellte: Merve Kaya, Chiara Sparacino; Verkäuferinnen und Verkäufer: Carles Amoros Comes, Sandra Hagin, Zoya Ilina, Montserrat Alba Sola, Patricia Treberg, Beser Yün; Verwaltungsfachangestellte: Julia Bautz, Ramona Eckert, Ashwak El Hourani, Sina Harant, Fabienne Haumesser, Sabrina Merz, Jacqueline Scheuch und Maria Stadler.

Abteilung Gesundheit – Medizinische Fachangestellte: Kathrin Hütter, Sandra Hurst, Nadja Kaiser, Anna Marie Karpstein, Zsuzsanna Wilholm.