Lörrach Baum stürzt in Lörrach um: Jogger hatte großes Glück

Von einem umstürzenden Baum wurde am Dienstagabend ein Jogger getroffen. Er wurde nur leicht verletzt. Hoher Sachschaden entstand an zwei Autos.

Einen großen Schutzengel hatte ein 30-jähriger Jogger am Dienstagabend in Lörrach-Haagen. Als er um 19.30 Uhr durch die Wiesenstraße joggte, stürzte plötzlich aufgrund des Sturmes ein Baum auf einem Grundstück in Richtung Straße um. Der Mann hatte Riesenglück, er wurde nur leicht am Bein verletzt.



Außerdem wurde seine Jacke beschädigt. Der Baum beschädigte allerdings noch zwei geparkte Autos, ein Straßenschild und eine Straßenlaterne. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von etwa 2000 bis 3000 Euro. Da auch ein zweiter Baum umzustürzen drohte, wurde die Feuerwehr gerufen. Diese rückte mit einem Fahrzeug und neun Mann aus und konnte die beiden Bäume beseitigen.