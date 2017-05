Lörrach Barhopper-Festival in Lörrach bleibt hinter Erwartungen zurück

Lag es am zu schönen Wetter, dass nur wenige Besucher zum Barhopper-Festival nach Lörrach kamen?

Eigentlich ist das Barhopper-Festival in Lörrach eine perfekte Mischung: Musik für jeden Geschmack und alle Generationen, Party drinnen und draußen, verbunden mit einer schönen Stadt und Möglichkeiten zum Chillen und Feiern.

Die laue Nacht schuf draußen eine wunderbare Kulisse, vielleicht zu schön zum Barhoppen, denn die Besucherzahlen blieben mit rund 2000 hinter den Erwartungen zurück. Die Stadt zeigte sich am Mittwochabend von ihrer schönsten Seite und bot Urlaubsatmosphäre, am Hebelpark ebenso wie am Meeraner Platz. Da war es für die Bands in den Kneipen am frühen Abend schwer, dagegen anzusingen. Die Besucher sind eben lieber draußen. Wer konnte, öffnete die Türen, damit die Musik auch draußen zu hören ist.

Zufrieden zeigte sich Veranstalter Nathan Doernbach von der Agentur Madebyhands mit den Reaktionen der Besucher. „Viele waren begeistert von der diesjährigen Barhopper-Auflage“, sagt Doernbach. Gut angenommen wurde die Kopfhörer-Party am Meeraner Platz, zwischen 22 Uhr und Mitternacht seien alle 200 Kopfhörer vergeben gewesen, wie Doernbach beschreibt.

Weniger zufriedenstellend seien die Zahlen. Mit rund 2000 Besuchern blieb das Festival hinter den Erwartungen und dem Ergebnis des Vorjahrs (rund 3000) zurück. Vielleicht war einfach das Wetter zu schön.