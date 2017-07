Lörrach B 317-Sperrung führt zu weiträumigen Umleitungen

Die Wiesenbrücke wird zwei Monate lang saniert. Der Verkehr fließt in dieser Zeit nachts über Brombach, Haagen und Hauingen.

Die Bundesstraße 317 wird im September vier Wochen lang nachts gesperrt, weil die Brücke über die Wiese beim Hauinger Trog saniert wird. In dieser Zeit wird der Verkehr von Lörrach in Richtung Wiesental über Brombach und in umgekehrter Richtung über Hauingen und Haagen umgeleitet. An der Brücke ist die Übergangskonstruktion defekt, hat das Regierungspräsidium Freiburg festgestellt. Der Versuch, die Sanierung bereits in den Sommerferien vorzunehmen, scheiterte.

„Früher ist es leider nicht möglich“, teilte Maren Schepers, die Sachgebietsleiterin Erhaltung des Baureferats in Bad Säckingen, auf Nachfrage mit. Die Stadtverwaltung ist bisher davon ausgegangen, die Brücke werde früher saniert. Fachbereichsleiter Klaus Dullisch hatte vergangene Woche im Ausschuss für Umwelt, Technik, Bildung und Soziales eine zeitnahe Sanierung angekündigt. Die Herstellerfirma der defekten Teile habe ihr jedoch mitgeteilt, dass diese nicht mehr vorrätig sind, sondern erst produziert werden müssen, sagte Schepers. Die Brücke und die Übergangskonstruktion stammen aus dem Jahr 1989.

Außerdem sei für die schnelle Sanierung ein hoher Personalaufwand nötig. Daher sei es unmöglich, vor Mitte oder Ende September die Arbeiten zu beginnen. Aufgrund des starken Verkehrs auf der Bundesstraße entschied Schepers nach Rücksprache mit der Stadt und der Polizei, die Arbeiten nachts vorzunehmen. Dafür sind vier Wochen angesetzt. Der Sanierungsbedarf wurde bei einer optischen Prüfung entdeckt. Diese finden regelmäßig immer wieder zwischen den großen, fünfjährigen Prüfungen statt, bei denen jeder Zentimeter der Brückenkonstruktion untersucht wird.

Dabei wurde laut Schepers festgestellt, dass viele der Kunststofffedern in der Übergangskonstruktion bereits rausgefallen sind. „Es ist wirklich wichtig, dass das gemacht wird“, sagt Schepers, „sonst müssten wir die Brücke sperren.“ Dass diese Teile eine kürzere Lebensdauer haben als die Brückenbauwerke, sei nicht ungewöhnlich.

Um die Umleitung des Verkehrs in Richtung Wiesental über Brombach und in Richtung Lörrach über Hauingen und Haagen kümmert sich laut Schepers die Stadtverwaltung. Die Lösung ergebe Sinn, findet sie. Denn weder die Brombacher- noch die Lörracher- oder Schopfheimer Straße noch die L 138 seien grundsätzlich für Begegnungsverkehr geeignet. Wo genau die B 317 während der Arbeiten gesperrt wird, ist noch nicht festgelegt.