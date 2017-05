Lörrach Autofahrerin (83) kracht frontal in Firmengebäude - zwei Schwerverletzte

Autofahrerin (83) kracht frontal in Firmengebäude - zwei Schwerverletzte

Bei einem spektakulären Verkehrsunfall am Donnerstag in Lörrach wurden zwei Menschen schwer verletzt.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei beabsichtigte eine 83-jährige Autofahrerin, aus dem Parkhaus "Am Burghof" auszufahren. Beim Einschieben des Parktickets in den Automaten nahm das Unglück seinen Lauf.Offenbar rutschte die Frau mit dem Fuß vom Bremspedal und trat auf das Gaspedal. Das Auto beschleunigte, durchbrach die Schranke zur Ausfahrt und fuhr geradeaus über die Marie-Curie-Straße.Im weiteren Verlauf überfuhr der Kleinwagen den Bordstein zum Gehweg, hob ab, kollidierte mit einem Verkehrszeichen und krachte frontal in ein Firmengebäude.Die 83-jährige Fahrerin und ihre 64-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt und mussten nach notärztlicher Versorgung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.Am Auto entstand Totalschaden. Neben der Polizei waren die Freiwillige Feuerwehr Lörrach mit 15 Mann und vier Fahrzeugen sowie das DRK Lörrach und Rheinfelden samt Notarzt im Einsatz.