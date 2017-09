vor 42 Minuten jsc Lörrach Autofahrer flieht vor Polizeikontrolle - Zeugen gesucht

Am Montagabend kurz vor 19 Uhr hielt eine Polizeistreife in der Baumgartenstraße einen braunen Audi A7 an. Plötzlich gab der Fahrer wieder Gas und flüchtete über die Kreuzstraße in die Schillerstraße, wo er entkommen konnte.