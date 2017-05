Lörrach Ausweis am Tatort verloren - Einbruch in Getränkemarkt geklärt

Ausweis am Tatort verloren - Einbruch in Getränkemarkt geklärt

Schnell aufklären konnte die Polizei einen Einbruch, der über das Wochenende in einen Getränkemarkt im Stadtteil Brombach verübt wurde.

In diesen wurde in der Nacht zum Sonntag gewaltsam eingedrungen und 13 Flaschen Spirituosen im Wert von etwa 500 Euro entwendet.Am Tatort wurde der Ausweis eines Jugendlichen gefunden, was die Ermittlungen vereinfachte. Der Jugendliche wurde aufgesucht und sein Zimmer durchsucht Dort fand die Polizei einen Teil des Diebesgutes.Den restlichen Teil stellten die Beamten im Zimmer eines Mittäters sicher. An der Tat war noch eine dritte Person beteiligt, die ebenfalls ermittelt werden konnte.Gegen das Trio läuft nun ein Ermittlungsverfahren bei der Staatsanwaltschaft.