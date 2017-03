Lörrach Ausstellung im Dreiländermuseum: Vom Laufrad zum E-Bike

Das Fahrrad ist in Lörrach im Zuge von Verkehrsdebatten Dauerthema. Jetzt wird es Gegenstand einer Sonderausstellung im Dreiländermuseum. Anlass ist die Tatsache, dass Freiherr von Drais vor 200 Jahren die Urform des Velos erfand.

Das Fahrrad ist in Lörrach im Zuge von Verkehrsdebatten Dauerthema. Jetzt wird es Gegenstand einer Sonderausstellung im Dreiländermuseum. Gezeigt wird die ansehnliche Sammlung historischer Räder, doch der Blick geht in der Schau „Faszination Fahrrad: Von der Draisine bis zum E-Bike“ auch in die Gegenwart und Zukunft.

Anlass ist die Tatsache, dass Freiherr von Drais vor 200 Jahren die Urform des Velos erfand. Das Dreiländermuseum nennt denn auch drei „Draisinen“, also hölzerne Laufräder, ihr Eigen. Diese und andere historische Räder, dazu Modelle, die die Entwicklung bis heute aufzeigen, werden zu sehen sein – eingebettet in den kulturgeschichtlichen Kontext, erläuterte Museumsleiter Markus Moehring beim Pressegespräch. Dazu gehören etwa das Vereinsleben, das Thema Grenze und Schmuggel. So wurden in den Jahren der Naziherrschaft Flugblätter in Fahrradreifen und -rahmen von Basel nach Lörrach gebracht. Gezeigt wird, wie das Rad vom Luxusartikel zu einem Massenphänomen wurde.

Für die Ausstellung gibt es keine städtischen Projektmittel, aber die Stadt habe Wege gefunden, die Ausstellung zu unterstützen, erklärten Oberbürgermeister Jörg Lutz und Bürgermeister Michael Wilke. Als Hauptsponsoren sind die Sparkasse mit 10 000 Euro und Badenova mit 5000 Euro im Boot. Die Ausstellung, die vom 12. Mai an gezeigt wird, ist umrahmt von anderen Aktivitäten zum Thema. Es erscheint ein Lörracher Heft, das über die Ausstellung hinaus die Geschichte des Velos und das Radfahren in Lörrach und der Region ausleuchtet. Eingebunden werden das Stadtradeln, der Tag der Mobilität, der grenzüberschreitende Slow-up.

Außerdem kündigte Britta Staub-Abt, Fachbereich Umwelt und Klimaschutz, Ausflüge, Vorträge und andere Aktivitäten unter anderem mit Schulklassen an. Das Fahrrad sei ein großartiges Fortbewegungsmittel, erklärten Oberbürgermeister Lutz und Bürgermeister Wilke, und „ein faszinierendes Gefährt“. Die Idee des Freiherrn von Drais vor 200 Jahren war „einfach genial“, fasste Wilke zusammen. Diese Idee wird in ganz Baden-Württemberg in diesem Jahr gefeiert. Die zentrale Landesausstellung ist in Mannheim, die größte südbadische in Lörrach. Das trägt der Tatsache Rechnung, dass Lörrach auch die bedeutendste Sammlung historischer Räder im Süden Badens besitzt. Darum ist die Freude groß, dass die Ausstellung stattfinden kann, auch wenn die Mittel begrenzt sind.

Ausstellung „Faszination Fahrrad: Von der Draisine zum E-Bike“ im Dreiländermuseum, 12. Mai bis 17. September. Mit Rahmenprogramm und Publikation.