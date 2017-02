Lörrach Ausstellung: Fotografieren ist Malen mit Licht

Lörracher Fotokünstler Günther Fischer experimentiert mit Belichtung und Bewegung. Der Schwerpunkt liegt auf der Makrofotografie.

Viele Wege führen zu einem guten Bild. Fotografieren heißt auswählen, Details weglassen, die nicht zur Bildaussage beitragen, sich aufs Wesentliche des Motivs konzentrieren. So geht der passionierte Lörracher Fotograf und Fotokünstler Günther Fischer in seinen freien, künstlerischen Fotoarbeiten vor.

In der Ausstellung "Ansichten" in der Kulturfabrik Schopfheim finden sich Fotos, die den Moment spannend festhalten: Makroaufnahmen im Bereich sensibler Tierfotografie oder Nahaufnahmen von Pflanzen, bei denen das Motiv vor dem Hintergrund freigestellt wird. Die Ausschnitte sind bewusst gewählt und bei der Begegnung mit Tieren die Augen stets im Fokus. Die Fotos stimmen von der Lichtführung her; da wird an den Stand der Sonne gedacht. Fischer ist ein Meister seines Fachs, der kreative Techniken auch auf dem Gebiet der experimentellen Fotografie zur Gestaltung einsetzt. Durch leichte Bewegung der Kamera werden Wischeffekte erzielt, bewusst Unschärfen oder malerische Wirkung erzeugt. Für ihn sei die Fotografie "Malen mit Licht", sagt Fischer.

In einer Serie mit bewegter Kamera wird nicht nur Bewegung simuliert, die Fotos bekommen sogar Aquarellcharakter. Während für viele Fotografen Mode oder Models, Akte und schöne Frauen Lieblingsthemen sind, ist es für Günther Fischer die Natur und Kreatur.

Seine "Animal Stars" sind ausdrucksstarke Tierporträts, bei denen man die Tierwelt mit anderen Augen sieht: sei es eine Kreuzspinne beim Netzbau, ein Seeotter, der sich auf dem Rücken treiben lässt, ein Falkenjunges im Kirchturmnest, der Karpfen, der mit aufgerissenem Maul nach Beute schnappt, ein Schwalbenschwanz, der an der Blüte saugt. In solchen Augenblicken kommt es auf die Sekunde und den geringen Abstand beim Fokussieren an. Günther Fischer ist mit seiner Kamera immer schussbereit. Sehenswerte Makroaufnahmen von Pflanzen sind eine Seerose im Ausschnitt, die wie ein geöffneter Mund aussieht (wobei man merkt, dass der Fotokünstler auch gerne mit Assoziationen arbeitet), ein Palmblatt, das abstrakt wirkt. Naturstrukturen wie Sand, Wellen, Schilf und Spiegelungen haben ähnlich malerische Wirkung. Dem Fotografen gelingt es durch die Wahl des optimalen Ausschnitts, zu zeigen, was man oft übersieht.

Seit einiger Zeit hat sich der Fotograf die Malerei erschlossen, wobei seine Landschaftsbilder teilweise fotografische Aspekte aufweisen. Nicht nur bei der Island-Serie mit Gletscherbildern von Lava, Vulkanismus und Wasser fällt ins Auge, dass sich die beiden Sektoren Fotografie und Malerei gegenseitig befruchten. Auch als Maler arbeitet Günther Fischer mit Licht und Dunkel und speziellen Lichtpunkten.

dauert bis 5. März, Öffnungszeiten: Mittwoch, Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr.