Lörrach Aufmerksamer Bürger verhindert Autoaufbruch

Nachdem er in den frühen Morgenstunden des Mittwoch durch lautes Gegröle und Geschrei aufgewacht war, beobachtete ein aufmerksamer Bürger, wie unten auf der Straße zwei Männer versuchten, dort abgestellte Autos zu öffnen.

Der Mann rief die Polizei und die Streifenbeamten konnten tatsächlich einen der beiden Verdächtigen antreffen. Dieser Mann gab an, lediglich einen Schlafplatz für die Nacht gesucht zu haben.Den Namen seines Kumpels wollte er nicht nennen. Nach dem überprüft wurde, dass offenbar an keinem der Autos ein Schaden entstanden war, verwiesen die Beamten den Nachtschwärmer der Örtlichkeit.Die Polizei freut sich über derart aufmerksame Bürger, helfen sie doch bei der Aufklärung von Straftaten entscheidend mit, wie es in einer Mitteilung heißt.