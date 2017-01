Lörrach Auf der Suche nach Alternativen für das JuPa

Verwaltung arbeitet an neuen Möglichkeiten, die Jugend einzubinden

Lörrach – Weil das Jugendparlament nicht mehr existiert, möchte sie dafür sorgen, dass Jugendliche sich auf andere Weise artikulieren können. Das soll von mehreren Säulen getragen werden. Jugendliche können auch über niedrigschwellige Einrichtungen wie den SAK erreicht werden. Für Handlungsdruck sorgt zudem die Gemeindeordnung, die inzwischen eine Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an öffentlichen Prozessen vorschreibt.

Seitdem das Jugendparlament (Jupa) im Herbst 2014 aufgrund mangelnder Motivation und Arbeitsbereitschaft der meisten Mitglieder nicht mehr neu gewählt wurde, herrscht in dieser Hinsicht tote Hose. Seit November 2015 ist das Jugendparlament formell unbesetzt. Neue Konzepte der Jugendbeteiligung sind in Arbeit. Nach nun zwei Jahren ohne Jupa stellt sich die Frage, welche Alternativen es dafür geben kann.

Das Jupa war ein Sprachrohr von Jugendlichen und eine Sammelstelle für Ideen. Dieses Bindeglied zwischen Stadtverwaltung und Jugendlichen mit direkten Ansprechpartnern fehle natürlich, räumt der städtische Jugendreferent Stefan Dieterle ein. Er betreute und unterstützte das Parlament stets mit. „Wir unternahmen verschiedene Versuche und gaben ihnen jegliche Unterstützung.“ Mit dem direkten Draht ins Rathaus war es für die Verwaltung einfacher, jugendliche Meinungen anzuhören und sie am Geschehen zu beteiligen. „Doch den Hund zum Jagen tragen, das muss auch nicht sein“, sagt Dieterle. Mit der neuen Gemeindeordnung im Nacken, die die Stadt dazu verpflichtet, Kinder und Jugendliche in angemessener Weise zu beteiligen, müssten halt neue Wege gefunden werden – wobei „die Ausgestaltung im Ermessen der Gemeinde und abhängig von dem jeweiligen Vorhaben“ liegt.

Natürlich kann man dies sehr weit interpretieren“, sagt Dieterle. „Zum Beispiel hat die Anschaffung einer neuen S-Bahn-Station auf den ersten Blick nichts mit Jugendlichen zu tun; auf den zweiten dann aber schon, weil Jugendliche eine der Bürgergruppen sind, die diese dann nutzen würden.“ Dieterle betont, dass das Jupa nie das einzige Organ der Jugendbeteiligung gewesen sei. Diese gab es schon vor dessen Gründung 2006 und werde auch nach dessen Auflösung gelebt. Die Stadt stehe weiterhin in Kontakt mit Jugendlichen, beispielsweise durch den SAK und die Kaltenbach-Stiftung, mit denen ein regelmäßiger Austausch stattfinde.

Diesen Kontakt gab es beispielsweise, als im Leitbildprozess eine Diskussionsrunde mit Oberbürgermeister Jörg Lutz, Kindern und Jugendlichen beim SAK im Alten Wasserwerk stattfand. „Das Jupa ist eben nur eine Säule, auf die sich die Jugendbeteiligung beruft“, erklärt Dieterle. „Wenn Jugendliche etwas bewirken wollen, können sie sich jederzeit an die Stadt oder den SAK wenden, wo die Zugangsschwelle vielleicht etwas niedriger ist.“ Doch um etwas zu erreichen, bräuchte es viel Ausdauer, Engagement und Motivation – der Knackpunkt, an dem das alte Jupa gescheitert ist.

Vielleicht sind Jugendliche, die sich in eigenem Interesse an die Stadt wenden, motivierter. Neue Möglichkeiten der Beteiligung bei der Stadtverwaltung sind seit geraumer Zeit in der Mache. „Wir planen ein Modell mit mehreren Zugangsmöglichkeiten“, sagt Dieterle. An der konzeptionellen Vorbereitung werde gearbeitet. Es dauere lange und sei mühsam, bis neue Strukturen aufgebaut sind. Peu à peu würde die neue Verwaltungsordnung umgesetzt werden. „Doch wenn sich Jugendliche aufmachen, um ein neues Jupa zu starten, sind wir auch dafür offen.“ Es liegt nun auch an den Jugendlichen, ob sie die Initiative ergreifen. In welcher Form das auch immer sein mag.