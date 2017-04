Lörrach Auch in Lörrach betrifft der Klimawandel alle

Unicef-Juniorbotschafter stellen 95 Thesen gegen Gewinnmaximierung auf Kosten der Natur vor. Eine Ausstellung dazu ist über Ostern im Rathaus zu besichtigen.

Knapp zwei Wochen nachdem die Lörracher Unicef-Juniorbotschafter ihre „95 Thesen gegen den Glauben an Gewinnmaximierung auf Kosten der Natur“ auf dem Alten Markt präsentierten, wurden diese an Bürgermeister Michael Wilke übergeben. Über die Osterzeit sind die Thesen nun im Foyer des Lörracher Rathauses zu besichtigen.

Das Thema Klimawandel sei bei vielen Menschen derzeit wieder aus dem Bewusstsein verschwunden, sagte Bürgermeister Michael Wilke. Daher sei er dankbar, dass die Unicef Juniorbotschafterinnen und -botschafter das Thema anlässlich von „500 Jahre Reformation“ in diesem Jahr aufgenommen hätten.

So wie damals eine ganze Gesellschaft reformiert wurde, brauche es wahrscheinlich auch heute eine Revolution oder zumindest Reformation. Auf jeden Fall sei es ein großer Kraftakt. „Wir stehen voll dahinter“, so Wilke. Allerdings könne die Stadt nicht alles machen, wenn sich nicht auch die Gesellschaft beteilige. Das Rathaus sei für das Aushängen der Thesen ideal. Nicht nur seien diese so nah bei den Menschen, sondern dort wo alle ankommen, auch Flüchtlinge. Das Engagement gegen den Klimawandel helfe so auch bei der Beseitigung von Fluchtursachen.

„95 Thesen sind sehr, sehr viele“, sagte Juniorbotschafterin Fernanda Tröger. Dennoch sei darunter bei Weitem nicht alles erwähnt. Auch wenn sich die Idee an Martin Luthers Thesenanschlag orientiere, so gehe das Thema Klimaschutz alle Konfessionen etwas an. Daher hänge man die Thesen jetzt auch im Rathaus und nicht in der Kirche aus. „Wir wollen alle ansprechen“, sagte sie. Bei der Formulierung der Thesen sei ihnen auch aufgefallen, für wie selbstverständlich man viele Dinge halte und welches Potential oft bereits in Kleinigkeiten steckte. Auch Juniorbotschafterin Helena Bauer betonte die Relevanz kleiner Veränderungen.

So sei es ihr bei der Formulierung der Thesen darum gegangen, dass sich diese auch direkt umsetzen lassen. So schrieb sie etwa: „Wasserkocher/Mikrowellen sind schneller und verbrauchsärmer als der Herd!“ Die von den Lörracher Unicef Juniorbotschaftern entwickelte Idee wurde mittlerweile auch durch die Unicef Bundesgeschäftsstelle aufgenommen und über deren Website bundesweit bekannt gemacht, sagte Christine Langen von der Unicef Arbeitsgruppe Lörrach. So sei auch das Thema Umweltschutz eines der Urthemen der Lörracher Juniorbotschafter und dank dieser mittlerweile auch bundesweit als Themengebiet von Unicef anerkannt worden.

Dürren, wie derzeit in Somalia, seien durch den Klimawandel mit verursacht. Daher gelte es, das Problem an den Wurzeln zu bekämpfen. Dabei reiche es nicht, einfach nur Forderungen zu stellen, so Langen. Vielmehr müsse jeder bei sich selbst anfangen, etwa durch die Nutzung umweltschonender Verkehrsmittel oder dem Kauf regionaler Lebensmittel. So hoffe man, im Lutherjahr eine Reformation des Denkens und Handels bewirken zu können. Auch sei man froh, in Lörrach in einer Stadt zu leben, die Träger des goldenen European Energy Awards sei. Umgekehrt betonte auch Bürgermeister Wilke, dass man sich freue, dass es die Juniorbotschafter in der Stadt gebe. Für die Zukunft zeigte sich Langen zuversichtlich und sagte: „Das ist nicht der Schlusspunkt, da bin ich sicher.“