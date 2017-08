Lörrach Anwohner klagen: Wallbrunnstraße seit Tempo-30-Zone noch lauter

Anwohner der Wallbrunnstraße in Lörrach fordern die Ausweitung der Tempo-30-Zone. Die Lärmsituation habe sich nicht verbessert, sondern deutlich verschlechtert.

In der Wallbrunnstraße rumort es. Die Lärmschutzmaßnahmen der Stadt haben nicht zur Beruhigung geführt. Im Gegenteil: Die Anwohner sind enttäuscht über die Verkürzung der Tempo-30-Zone als Folge der kontrovers geführten Debatte um den Lärmaktionsplan. Nach Einschätzung der IG Lebensraum ist es nicht nur deutlich lauter geworden. Auch bei der Sicherheit haben sich ihrer Meinung nach die Dinge wieder zum Schlechten gewandt. Die Tempo-30-Zone sollte nach dem Willen der Anwohner bis zum Ortsausgang ausgedehnt werden.

Rückblende: Im Frühjahr 2014 hatte die Stadt als Verkehrsbehörde in der Wallbrunnstraße aus Sicherheitsgründen Tempo 30 festgesetzt. Im Kern ging es um den Bereich bei der Karl-Rolfus-Schule. In Richtung Innenstadt wurde die Geschwindigkeitsbegrenzung im Sinne der Einheitlichkeit bis zum Engelplatz verlängert und stadtauswärts bis zum Ufhabiweg. Bereits bei der Ankündigung dieser Maßnahmen, die in alleiniger Zuständigkeit der Verwaltung lagen, und erst recht danach gab es im Gemeinderatsausschuss für Umwelt und Technik (AUT) teilweise heftige Kritik.

2015 rückte dieses Thema abermals in die Schlagzeilen. Die Gemeinderatsmehrheit aus CDU und Freien Wählern hatte mit der Stimme auch des Oberbürgermeisters die deutschlandweit belächelte Regelung eingeführt, wonach zwar weiter Tempo 30 gelten sollte, aber erst ab Tempo 50 geblitzt wurde. In der parallel laufenden Diskussion um den Lärmaktionsplan lehnten wiederum CDU und Freie Wähler Tempo-30-Bereiche zur Lärmminderung ab. Die Stadtverwaltung verzichtete daraufhin auf ein Tempolimit im oberen Bereich der Wallbrunnstraße.

Die Lärmwerte liegen dort minimal unter dem Wert, der zum Einschreiten gezwungen hätte. So blieb ein Ermessensspielraum, den die Verwaltungsspitze im Sinn der knappen Mehrheit des Gemeinderats und gegen die Anwohner auslegte.

Autofahrer weichen Blitzer aus

Dieser Vorlauf prägt noch immer die Stimmung unter den Anwohnern. Sie empfinden nach der zwischenzeitlichen Verbesserung die jetzige Situation wieder als deutliche Verschlechterung. Die IG Lebensraum sieht die Wallbrunnstraße als Verliererin der Lärmaktionsplanung. „Die Aggression, mit der das im Gemeinderat diskutiert wurde, wurde in die Bevölkerung hineingetragen“, sagte Elke Liphart, eine der Anwohnerinnen. Die IG ist sich einig bei der Beobachtung, dass viele Autofahrer bergwärts stark beschleunigen, sobald sie die stationären Blitzgeräte passiert hätten. Manche würden sogar bei freier Fahrbahn auf Höhe der Blitzer schnell auf die andere Fahrbahnseite wechseln, um dem Radargerät auszuweichen.

Oft würden auch die Autofahrer, die sich an die Tempolimits halten, von anderen bedrängt. Allenfalls 30 Prozent der täglich etwa 11 000 Fahrzeuge würden sich an die dort geltende Geschwindigkeitsregel halten, schätzen die Anwohner. Mobile Kontrollen zusätzlich zu den allseits bekannten stationären Blitzern würde es nicht geben. Die Polizei halte sich offenbar wegen der „unübersichtlichen Gemengelage“ zurück, vermutet man bei der IG.

Auch Tempo 50, das nach der Rücknahme in der Folge der Lärmaktionsplanung im oberen Teil eigentlich gilt, werde kaum beachtet. „Ab dem Blitzer hält sich kaum einer mehr an Tempo 30, auch nicht an die 50 Stundenkilometer“, sagt Martin Dörflinger von der IG Lebensraum. Zumindest nicht nachts und in den Tagesrandzeiten, wenn auch auf der Wallbrunnstraße freie Bahn herrscht. „Nur wenn viel Verkehr ist, geht es“, sagt Anwohner Volker Reichert. Dann werde zwar nicht mehr so sehr gerast, aber dafür sorge dann die Masse an Autos für die Lärmbelastung.

Die IG Lebensraum ärgert es, dass die Wallbrunnstraße wie eine Ausfallstraße behandelt werde. Die Bebauung der früheren Brauerei (Reitter-Areal) und neue Wohnhäuser an der Straße hätten den Charakter des Quartiers völlig verändert. Die Straße sei längst eine Wohnstraße und müsse deshalb auch behandelt werden wie jede andere Wohnstraße in Lörrach, wo meist Tempo 30 gilt.

Mit den wieder höheren Geschwindigkeiten kehren nach Einschätzung der Bürger auch die Gefahren wieder zurück. Talwärts fahrende Radfahrer werden vor allem beim Abbiegen im Bereich des Engelplatzes von schnell fahrenden Autos verunsichert. Die Folge sei, dass Schüler und Kinder wieder vermehrt auf dem Gehweg fahren – und dort für die Fußgänger zur Gefahrenquelle werden. Die Verantwortung für die Sicherheit schreibt die IG der Stadt zu. Elke Liphart: „Die Verwaltung hätte die Möglichkeit, Tempo 30 einfach zu erlassen – allein wegen der Kinder. Aber sie will nicht.“

Der 2015 beschlossene Lärmaktionsplan kann bei deutlichen Veränderungen der Rahmenbedingungen überprüft werden. Nach Einschätzung der IG Lebensraum hätte 2017 dafür die Neukartierung der lärmbelasteten Hauptverkehrsstraßen durch die Landesanstalt für Umwelt eine Möglichkeit geboten, die Situation zu überdenken. Doch ein entsprechender Vorstoß bei der Stadt sei ohne Erfolg geblieben, sagt Gerd Wernthaler. So müssen die Wallbrunnsträßler vermutlich bis 2020 warten, wenn der Lärmaktionsplan turnusgemäß überarbeitet werden muss. „Viele sind frustriert“, berichten Wernthaler und Dörflinger über die Stimmungslage der IG Lebensraum.