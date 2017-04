Nach dem Fund einer Weltkriegs-Granate durch einen Anwohner, konnte diese von einer Spezialeinheit aus Stuttgart entschärft werden.

Am Donnerstag wurde in den frühen Abendstunden durch einen Anwohner des Lichsenwegs in Lörrach, Ortsteil Haagen gemeldet, dass dieser einen Bombenfund vermutete. Durch die Streife des Polizeireviers Lörrach und dem Kampfmittelbeseitigungsdienst aus Stuttgart konnte festgestellt werden, dass es sich bei der Bombe um einen scharfen Blindgänger einer Panzergranate aus dem 2.Weltkrieg handelte. Wie die Polizei weiterhin mitteilt, fuhr die Spezialeinheit aus Stuttgart umgehend nach Lörrach, nahm sich der Panzergranate an und entschärfte die Lage vor Ort.Den Bürgern wird angeraten bei einem solchen Fund nicht eigenständig vorzugehen, sondern umgehend die Polizei zu verständigen.