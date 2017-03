Lörrach Anhänger macht sich auf der A 98 selbständig - Autofahrer merkt nichts davon

Glimpflich ausgegangen ist ein Vorfall am Montagnachmittag auf der A 98 bei Lörrach. Während der Fahrt löste sich der Anhänger eines Autos und rollte alleine weiter.

Der Autofahrer bekam von dem Ganzen nichts mit und bemerkte das Fehlen seines Anhängers erst an der Ausfahrt Lörrach-Ost.Daraufhin machte er kehrt und suchte von der Gegenfahrbahn aus die Strecke ab. Mittlerweile meldeten Verkehrsteilnehmer, dass auf der Autobahnbrücke ein Anhänger steht und ein gefährliches Hindernis darstellt.Eine Streife des Verkehrskommissariats Weil am Rhein kam vor Ort und sicherte die Gefahrenstelle ab. Kurz darauf traf der Autofahrer ein und nahm seinen Anhänger kleinlaut wieder "an die Kette" bzw. an die Anhängerkupplung.Nachdem die Beamten die richtige Arretierung überprüft hatte, durfte der Mann seine Fahrt fortsetzen, allerdings mit einer Anzeige im Gepäck.