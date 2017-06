Hochrhein Andreas Finke übernimmt von Norbert Sedlmair die Leitung der Arbeitsagentur Lörrach

Ein letztes Mal hat Norbert Sedlmair am Freitag die Arbeitsmarktzahlen für die Landkreise Lörrach und Waldshut sowie seinen Nachfolger Andreas Finke vorgestellt. Denn ab morgen ist er im Ruhestand.

Ein gut bestelltes Haus übernimmt Andreas Finke. Der 48-Jährige ist seit heute Chef der Agentur für Arbeit in Lörrach. Finke tritt in die Fußstapfen von Norbert Sedlmair, der seit 25 Jahren für die Agentur tätig und seit 2013 deren Leiter war. Der Wechsel erfolgt zu einer Zeit, in der die Arbeitslosenquoten in den Landkreisen Lörrach (3,1 Prozent) und Waldshut (3,0 Prozent) auf einem erfreulichen Niveau liegen.

Der leichte Anstieg im Juni im Vergleich zum Vormonat sei zwar unüblich, aber nicht überraschend. "Wie bereits im letzten Jahr spüren wir die Auswirkungen von Flucht und Asyl", beschreibt Sedlmair die Situation. "Aber unser Arbeitsmarkt ist robust und hält das aus", sagt der 65-Jährige, der gestern letztmals vor seinem Ruhestand die Arbeitsmarktzahlen präsentierte, beim Pressegespräch optimistisch. Als Grund nannte er die gute Konjunktur und den Boom in Gastronomie und Handel – "auch wegen der Schweizer", so Sedlmair.

Andreas Finke hat sich in den vergangenen Wochen seiner Einarbeitungszeit bereits ein Bild der Arbeitsagentur gemacht. "Hier kann man gut arbeiten", sagt er und lobt das Betriebsklima im Haus und die gute Vernetzung mit Kommunalpolitikern und Wirtschaftsvertretern. Dass er die Arbeitslosenzahlen von knapp 7000 in den beiden Landkreisen auf 5000 senken kann, glaubt er nicht. "Es gibt Menschen, die kriegt man einfach nicht in den Arbeitsmarkt", sagt Finke. Aber – so der Fußballfan: "Wir können vielleicht doch ein paar Tore schießen."

Als Ziele nannte der neue Agenturleiter, Jugendlichen und alleinerziehenden Müttern Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt zu bieten. Um dies zu erreichen, wolle er auf eine gute Vernetzung mit Politik und Wirtschaft setzen. "Hier kann man noch gestalten und kleine Stellschrauben ansetzen. Ich freue mich darauf", sagt er über seine neue Aufgabe.

Als Finke, der zuvor in Dresden für die Bundesagentur für Arbeit tätig war, das Angebot bekam, nach Lörrach zu wechseln, habe er zunächst gedacht: "Oh je, in die letzte Ecke Deutschlands." Norbert Sedlmair habe ihm in einem Telefonat das Dreiländereck aber schnell schmackhaft gemacht: "Es ist vielleicht die letzte Ecke Deutschlands, aber die Mitte von Europa."

Der Alte und der Neue bei der Agentur