Lörrach Alkoholisierter Fußgänger schlägt Cabrio-Fahrer in Lörrach

Alkoholisierter Fußgänger schlägt Cabrio-Fahrer in Lörrach

Ein 61-jähriger Autofahrer war offensichtlich mit der Fahrweise eines 33-jährigen Cabriofahrers unzufrieden – und schlägt ihm kurzerhand ins Gesicht.

Zu einem Konflikt zwischen zwei Verkehrsteilnehmern, der in einer Schlägerei eskalierte kam es am Donnerstag, 1. Juni, kurz nach 16 Uhr, in der Baumgartnerstraße, Höhe Brühlstraße.

Vermutlich wegen seines Unmuts über die Fahrweise eines Autofahrers, schlug ein Fußgänger auf den 33 Jahre alten Fahrer eines Cabriolets ein. Beim Versuch des Autofahrers, die Angelegenheit außerhalb seines Fahrzeugs zu klären, schlug ihm der 61-jährige Mann erneut ins Gesicht.

Der Autofahrer trug leichte Verletzungen davon und seine Sonnenbrille wurde beschädigt. Die aufnehmenden Polizeibeamten des Polizeireviers Lörrach stellten bei dem 61-jährigen eine deutliche Alkohlisierung fest. Es wird wegen Körperverletzung ermittelt.