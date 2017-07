Lörrach Aktionswoche gegen Rechts: Vorurteile abbauen und für Demokratie eintreten

Die Aktionswochen gegen Rechts in Lörrach beginnen am 7. November. In der Stadt verteilt gibt es Veranstaltungen und Vorträge

Lörrach – Vom 7. November bis zum 2. Dezember gibt es in Lörrach zum fünften Mal Aktionswochen gegen Rechts. Sie stehen in diesem Jahr „unter dem Eindruck steigender nationalistischer und rassistischer Tendenzen in unserer Region, Deutschlands und Europas“, schreibt das federführende Lörracher Aktionsbündnis gegen rechts. Gleichzeitig scheine die demokratische und humanistische Basis auf unserem Kontinent zu bröckeln.

Vielen Bürgern und Politikern seien „Demokratie und Freiheit nicht als ein jeden Tag neu zu erkämpfender Zustand bewusst“. Dagegen will das Aktionsbündnis gegen rechts in Lörrach mit den Aktionswochen wieder Position beziehen. Das Ziel ist, das demokratische und humanistische Bewusstsein zu stärken und Gefahren rechter Tendenzen aufzeigen. Wie in den letzten Jahren bildet eine Ausstellung den Rahmen der Aktionswochen.

Die Wanderausstellung „Rechtsaußen – mittendrin?“, erstellt von der pädagogischen Fakultät der Uni Marburg und dem Beratungsnetzwerk Hessen, geht auf unterschiedliche Facetten des Themas ein. Es geht um Erscheinungsformen von Rechtsextremismus, um Vorurteile in der Mitte der Gesellschaft, die Ursache rechter Einstellungen, um Parteien und Gruppierungen, Antisemitismus und andere Aspekte, aber auch um Handlungsmöglichkeiten.

Die Ausstellung in der Mathilde-Planck-Schule richtet sich vor allem an Schulklassen, steht aber auch anderen interessierten Bürgern offen. Am Montag, 7. November, kommt eine Referentin vom Demokratiezentrum in Stuttgart und bildet 17 Schülerinnen und Schüler zu Mentoren aus. Das versetzt sie in die Lage, andere durch die Ausstellung zu führen.

Außerdem gibt es im Rahmen der Wochen gegen Rechts ein „Argumentationstraining gegen rechte Sprüche“ mit dem Theater Tempus fugit, das bereits ausgebucht ist. Das fünfte „Festival Straight Ahead – United against Fasicsm “ versammelt am 26. November internationale Bands aus den Bereichen Punkrock, Ska und Artverwandtem im Alten Wasserwerk. Wie immer soll mit diesem Festival auch 2016 ein buntes und lautes Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit und Faschismus gesetzt werden. Vor dem Musikprogramm gibt es den Vortrag „Rechte Strukturen im Dreiländereck“.

Infosi im Internet: