Lörrach Aktion Chinderlache: Ex-Vorstand weist Vorwürfe zurück

Frühere Vorstandsmitglieder von Chinderlache geben eine Stellungnahme ab: Die Jahresabschlüsse seien ordnungsgemäß gewesen

Die ehemaligen Vorstandsmitglieder des Vereins „Aktion Chinderlache“, Joachim Gottschalk, Gabi Schupp und Dieter Funk, nehmen Stellung zu den Berichten über Unstimmigkeiten im Verein. Aus ihrer Pressemitteilung geht hervor, dass sie sämtliche Vorwürfe gegen sie zurückweisen. Im Wortlaut heißt es: „Es wurde weder gegen die Satzung noch gegen das Vereinsrecht verstoßen. Es hat auch keine ,Ungereimtheiten’ in der Vereinsführung gegeben.“

Auslöser der Unstimmigkeiten sei gewesen, so in der Mitteilung weiter, dass ein Vereinsmitglied gefordert habe, Spendengelder für Senioren auszugeben. Dies hätte der Satzung des Vereins widersprochen. Die Bestimmung des Vereins würde ausschließlich Ausgaben zu Gunsten von Kindern vorsehen. Einem satzungswidrigen Verhalten habe sich der frühere Vorstand nicht aussetzen wollen und sich daher gezwungen gesehen, diese Forderung abzulehnen. Weiter heißt es: „Der Vorwurf, keine ordnungsgemäßen Jahresabschlüsse vorgelegt zu haben, ist haltlos. Seit der Gründung des Vereins über viele Jahre hinweg wurden die Jahresabschlüsse einstimmig genehmigt. Auch das Finanzamt, das die Einhaltung der Vorschriften über die Gemeinnützigkeit überwacht, sah niemals Anlass zu Beanstandungen.“

Der letzte, in gleicher Weise vorbereitete Jahresabschluss sei im Mai 2016 in der Mitgliederversammlung des Vereins behandelt worden. Der Kassenführer, der Mitglied des Vorstands gewesen sei, sei entlastet worden. Dem Gesamtvorstand sei die Entlastung verweigert worden, ohne dass es dafür eine Begründung gegeben hätte. Rechtlich bedeutet die Entlastung, dass die Kassenführung der Vorstandschaft als ordnungsgemäß genehmigt wird. Wörtlich steht in der Meldung: „Mit der Entlastung des Kassenführers, wie von der Mitgliederversammlung beschlossen, ist auch der Gesamtvorstand entlastet. Dass dem Gesamtvorstand die Entlastung in der Mitgliederversammlung verweigert wurde, ist rechtlich ohne Bedeutung.

Dies hatte die Beratung durch zwei voneinander unabhängige Rechtsanwälte ergeben.“ Die früheren Vorstandsmitglieder gehen auch auf die Querelen ein, über die Medien im November dieses Jahres berichtet hatten. In einer Besprechung mit den Beteiligten sei versucht worden, die Angelegenheit durch eine gemeinsame Erklärung abzuschließen.

Dazu sei es „leider “ nicht gekommen. Es sei schade, dass ein Wortführer allein durch seine Einflussnahme und Machtansprüche einen karitativ- und sozialwirkenden erfolgreichen Verein ins Gerede gebracht habe, so der Ex-Vorstand des Vereins. .