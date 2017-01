Lörrach Adolf Riedlin: Pionier der klassischen Moderne

Lörrach und Sulzburg kooperieren und zeigen Ausstellung zu Adolf Riedlin im Dreiländermuseum. Exkursion mit Besuch des Geburtshauses

Lörrach – Um Adolf Riedlin zu seinem 125. Geburtstag als bedeutenden Maler zu würdigen, haben die Städte Lörrach und Sulzburg eine enge Kooperation vereinbart. In einer gemeinsamen Veranstaltungsreihe stellen sie Adolf Riedlin als Künstler sowie seine Bezüge zum Markgräflerland vor.

Zum Auftakt hält Sulzburgs Kulturbeauftragter Jost Grosspietsch am kommenden Donnerstag einen Vortrag im Dreiländermuseum. Adolf Riedlin stammt aus dem Markgräfler Dorf Laufen, das heute zur Stadt Sulzburg gehört. In Laufen erinnern heute noch vielfältige Spuren an Riedlin. Lörrach wiederum zeigt derzeit die große Sonderausstellung im Dreiländermuseum, die Riedlin als Pionier der Klassischen Moderne in Baden vorstellt, sowie eine weitere Ausstellung im Ibenthaler-Haus. Vor diesem Hintergrund haben beide Städte eine enge Kooperation vereinbart, um Riedlin gemeinsam möglichst vielen Menschen der Region näher bringen zu können.

Zum Auftakt hält Jost Grosspietsch, Kulturbeauftragter und Museumsleiter der Stadt Sulzburg einen Vortrag im Dreiländermuseum. Er stellt Adolf Riedlin und seine Kunst vor, mit der er sich seit vielen Jahren intensiv beschäftigt. Als Kulturbeauftragter der Stadt Sulzburg pflegt er enge Kontakte auch zum Ortsteil Laufen, Riedlins Geburtsort.

Der Museumsverein Lörrach lädt zu diesem Vortrag ein, der Eintritt ist frei. Der Vortrag dient auch als Vorbereitung zur Exkursion nach Laufen am Samstag, 18. Februar. Ein Sonderbus dorthin startet am Busbahnhof Lörrach um 13.30 Uhr. An diesem Tag führt auch Großpietsch durch das Markgräfler Dorf mit seinen zahlreichen Spuren zu Riedlin.

Besucht wird auch das Geburtshaus des Malers. Die Exkursion klingt mit einem Glas Wein in der Winzergenossenschaft Laufen, deren Außenfassade von einem Riedlin-Wandbild geschmückt ist, aus. Der Bus wird gegen 17 Uhr wieder in Lörrach zurückerwartet. Eine Anmeldung für die Exkursion ist im Dreiländermuseum erforderlich unter Tel. 07621/41 51 50 oder per E-Mail an museum@loerrach.de.

Am Samstag, 25. Februar, wird dann die Volkshochschule Markgräflerland die große Riedlin-Ausstellung im Dreiländermuseum besuchen. Insgesamt hoffen die Verantwortlichen in Lörrach und in Sulzburg, dass durch diese gemeinsamen Angebote Adolf Riedlin auch der hiesigen Bevölkerung wieder stärker ins Bewusstsein rückt. Sein Platz in der badischen Kunstgeschichte als Pionier der Klassischen Moderne ist ihm ohnehin bereits sicher.

Termin: Vortrag „Adolf Riedlin – der Maler“, Donnerstag, 19. Januar, 18 Uhr, Dreiländermuseum in Lörrach. Weitere Informationen im Internet: