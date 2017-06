Lörrach Abitur: Sechs Schüler mit der Traumnote Eins

Am Hebel-Gymnasium haben alle angetretenen 63 Schüler ihr Abitur mit einem sehr guten Gesamtschnitt von 2,1 bestanden

Lörrach – Unter dem Vorsitz von Oberstudiendirektor Manfred Römersperger vom Klettgau-Gymnasium Tien-gen haben am Hebel-Gymnasium alle angetretenen 63 Schülerinnen und Schüler ihr Abitur mit einem sehr guten Gesamtschnitt von 2,1 – darunter sechsmal der Traumnote 1,0 – bestanden, teilt die Schulleitung mit.

Bei der Abschlussfeier in der Wiesentalhalle in Höllstein überreicht Schulleiter Albrecht Schmidt am Samstagabend die Zeugnisse. Elf Schülerinnen und Schüler erhalten ein Lob (Notendurchschnitt 1,5 bis 1,9). Für Leistungen besser als 1,5 werden 17 Preise verliehen. Das Traumergebnis von 1,0 erreichten Talitha Hildebrandt, Tobias Klumpp, David Linkerhägner, Johanna Lückel, Leonie Rübenacker sowie als Jahrgangsbeste Miriam Oelgarth mit herausragenden 881 von 900 möglichen Punkten. Drei Absolventen erhalten auch den Abschluss „Europäisches Gymnasium“, weil sie zwei alte und zwei moderne Pflichtfremdsprachen bis zum Abitur belegten.

Darüber hinaus werden bei der Abiturfeier Fachpreise für herausragende Leistungen in den Fächern Latein, Griechisch, Sport, Chemie, Physik, Mathematik, Bildende Kunst, Biologie, Religion und Deutsch (Scheffel-Preis) vergeben.

Die Abiturientinnen und Abiturienten: Magda Altmann, Nadja Armbruster, Flora Baumgartner (Lob), Alexandra Bertsch (Preis), Paulina Brändlin (Lob), Lara Bregler (Preis), Maria Bretz, Ciara Cesaro-Tadic (Preis), Elmire Cokuckun, Julius Crone, Lusinda de Luca, Florian Exner, Melissa Feichtmair (Preis), Sarah Fernández Schulte, Alexandros Friese, Jana Gerspach, Cara Granser (Lob), Caja Gröber (Preis), Mara Hann, Jannette Hassa, Celine Heitzmann, Talitha Hildebrandt (Preis), Annika Hirsch (Lob), Zoe Holland-Cunz (Lob), Franka Joost (Preis), Jannis Kapagiannidis, Ömer Kaya, Marie Keutler (Lob), Stefanos Klados, Tobias Klumpp (Preis), Benedikt Kubon, Julian Kunz, Hanna Lang-Aragüas, Raphael Lenzing, David Linkerhägner (Preis), Johanna Lückel (Preis), Kathrin Mang (Lob), Lina Maurer, Franziska Mayer, Lena Nesselhauf (Lob), Dominik Oelfin (Preis), Miriam Oelgarth (Preis), Terese Puls (Lob), Julia Reiff, Leonie Rübenacker (Preis), Lisa-Maria Rüffel (Lob), Uta Sandmann (Preis), Viktoria Scherb (Preis), Sarah Schick, Selina Schlageter, Franziska Seidel (Lob), Jule Siewerth, Jule Sommer (Preis), Kira-Elisabeth Sproß, Nicolas Ströhla, Johanna Thunig, Siemen Veenstra, Wiebe Veenstra, Kasimir Wacker, David Wolf, Pauline Wölfle, Nadine Zeis-Kiprijanovski (Preis) und Felix Zintgraf.