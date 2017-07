Schopfheim Abfallentsorgung: Kreismülldeponie plant Erweiterung

Das aktuelle Fassungsvermögen der Kreismülldeponie reicht noch für weitere 20 Jahre aus. Auf Basis eines Kreistagsbeschlusses von 2015 laufen erste Planungen zum Ausbau, um die Entsorgungssicherheit im Landkreis auch künftig gewährleisten zu können.

Keis Lörrach/Kleines Wiesental – Beeindruckende Zahlen lieferten Landrätin Marion Dammann und die Verantwortlichen des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft beim Jahresgespräch in den Räumen der Kreismülldeponie Scheinberg. Deren aktuelles Fassungsvermögen reiche noch für weitere 20 Jahre aus, erläuterte Betriebsleiterin Silke Bienroth. Das heiße aber nicht, dass man die Hände in den Schoß legen dürfe. Im Gegenteil auf Basis eines Kreistagsbeschlusses von 2015 laufen erste Planungen zum Ausbau des Abschnitts IIIc (Foto), um „die Entsorgungssicherheit im Landkreis“ auch künftig gewährleisten zu können.

„Dieses Gespräch hat Historie“, begrüßte die Landrätin die Teilnehmer in den Räumen der Kreismülldeponie. Ihre Mitstreiter, darunter mit Jörg Bamberger (Technik/Betrieb) und Ivana Saric (Bautechnik) zwei „neue“ im Team des Eigenbetriebs, warfen mit der Statistik für das Jahr 2016 auch beeindruckende Zahlen an die Wand: Knapp 32 000 Kubikmeter Deponievolumen wurden vergangenes Jahr mit 70 800 Tonnen Müll verfüllt, womit das restliche Fassungsvermögen der erschlossenen Teile der Deponie auf etwa 570 000 Kubikmeter reduziert wurde. Das Gros des angelieferten Materials machen mit 61 Prozent „ungefährlicher“ Erdaushub (39 Prozent) und ebenso ungefährliche Mineralik (22 Prozent) aus.

Laut Silke Bienroth sind diese Mengen aber kaum kalkulierbar, weil sie unter anderem von Bauprojekten wie der Querspange in Grenzach-Wyhlen (3229 Tonnen), der B 317 bei Lörrach (2083 Tonnen), auf einem Firmengelände in Schopfheim (2029 Tonnen) oder am Messeplatz in Weil (1718 Tonnen) beeinflusst werden. 23 Prozent der Verfüllung entfallen auf „inerte Sekundärabfälle, also Schlacke aus der Basler Müllverbrennungsanlage, neun Prozent wurden aus Rheinfelden angeliefert. Der Rest wie Keramik, Mineralfasern, inerte Sande oder asbesthaltige Baustoffe falle mit Anteilen bis maximal drei Prozent nicht ins Gewicht.

Sorgen machten sich die Zuhörer vor allem wegen der noch immer rollenden Transporte von dioxinhaltigem Erdaushub aus Rheinfelden. Während kontaminiertes Material mit einer Konzentratration, einem Toxizitätsäquivalent (TEQ-Anteil), zwischen 100 und 1000 Nanogramm pro Kilogramm vor Ort – in Rheinfelden oder außerhalb des Landkreises eingebaut wird, muss die Deponie das übrige Material annehmen. 2016 waren das 221 Transporte mit 2204 (Vorjahr 2797) Kubikmetern.

Silke Bienroth wies auf Anfrage von Rainer Strittmatter darauf hin, dass die Bemühungen der Stadt Rheinfelden um alternative Standorte zwar weitergehen, zumindest bisher aber als „wirtschaftlich nicht darstellbar“ verworfen wurden. Im Ausblick kündigte Jörg Bamberger umfangreiche Sanierungsmaßnahmen am Kanalnetz der Deponie an. Seit der bisher letzten Instandhaltungsserie zwischen 2002 und 2009 habe sich dessen Zustand nicht verbessert. Bilder einer Videofahrt durch das Netz zeigen umfangreiche Ablagerungen, Versätze, Risse, Scherbenbildung sowie Leitungseinstürze und Deformationen in vielen Kanälen und in Schächten. Nicht zuletzt um diese Schäden in Teilschritten ab Herbst zu beheben, investiert die Abfallwirtschaft rund eine Million Euro. Schließlich gelte es, die Funktionalität des Entwässerungssystems und die Standsicherheit der sanierten Leitungen langfristig zu erhalten und zu sichern, betonte Bienroth. Ein weiteres Thema war die Gaspotenzialanalyse, die aufgrund rückläufiger Deponiegasmengen in Altabschnitten notwendig geworden sei, erläuterte Bienroth. Je nach Ergebnis erfolge eine eventuell Stabilisierung des Deponiekörpers durch moderne Techniken und die endgültige Stilllegung des einen oder anderen Abschnittes, kündigte sie an, um danach das Lob des früheren Ortsvorstehers von Enkenstein Rainer Strittmatter und Hardliners in Sachen Deponieentwicklung zur Kenntnis zu nehmen. „Ich freue mich über die inzwischen sehr offene Informationspolitik der Abfallwirtschaft“, bemerkte der und konstatierte ein inzwischen konstruktives Miteinander.

Abfallwirtschaft

Die Abfallwirtschaft ist ein Eigenbetrieb des Landkreises. Sie wird geleitet von Silke Bienroth. Die Deponie Scheinberg ist ein Teil des Betriebs und wird von Jörg Bamberger geleitet. Für die technische Kontrolle ist Simone Wilkens-Böddicker zuständig, für die Bautechnik Ivana Saric. Christian Knapp kümmert sich um die Abfallberatung und die Annahmekontrolle, die Deponieführung verantwortet Norbert Kiefer, die Umwelttechnik Robert Kozlowski. (hjh)