Lörrach Ärzteversorgung: In Teilen des Landkreises deuten sich Engpässe an

Ärzteversorgung: In Teilen des Landkreises deuten sich Engpässe an

Lange Wartezeiten oder Schwierigkeiten überhaupt noch Hausärzte zu finden: Das subjektive Empfinden vieler Bewohner im Kreis und die Statistiken zur Ärzteversorgung passen nicht recht zusammen

Lörrach – Lange Wartezeiten oder Schwierigkeiten überhaupt noch Hausärzte zu finden: Das subjektive Empfinden vieler Bewohner im Kreis und die Statistiken zur Ärzteversorgung passen nicht recht zusammen. Daran ändern die aktuellen Zahlen zur Ärzteversorgung im Kreis, die die Kassenärztliche Vereinigung (KV) in der Gesundheitskonferenz in Lörrach vorlegte, nichts. Tatsächlich sind laut KV nach wie vor alle drei Mittelbereiche (Lörrach/Weil, Schopfheim/Oberes Wiesental und Rheinfelden) gut versorgt. Indes deuten sich in Teilen des Kreises zunehmend Engpässe an infolge des altersbedingten Ausscheidens von Hausärzten.

Die KV hat die Situation der Ärzteversorgung im Landkreis Lörrach aktualisiert. Die Bedarfszahlen wurden zum 15. Februar neu berechnet. Infolge wurde erstmals seit Jahren Zulassungsbeschränkungen für die Mittelbereich Lörrach/Weil und Schopfheim/Oberes Wiesental aufgehoben – zumindest ein erstes Indiz dafür, dass sich Handlungsbedarf aufbaut. Dennoch sind nach Darstellung der KV sind derzeit noch alle drei Mittelbereiche neben Lörrach/Weil und Schopfheim ist das noch Rheinfelden, gut versorgt mit einem Versorgungsgrad zwischen 86 bis 110 Prozent als Obergrenze.

Bei Hausärzten/Allgemeinmedizinern um Mittelbereich Lörrach/Weil etwa beträgt der Versorgungsgrad 109,5 Prozent, in Schopfheim liegt er bei 109,4 Prozent. In Rheinfelden gibt die KV einen Versorgungsgrad 105,3 Prozent an, das heißt hier könnten sich noch bis zu 1,5 Praxen ansieden. Bundesweit betrug der Versorgungsgrad vergangenes Jahr übrigens 108,6 Prozent. Der Landkreis entspricht damit auch nicht den Förderkriterien für das Programm „Ziel und Zukunft“, das eine Investitionsförderung bei Niederlassung in unterversorgten Gebieten bis maximal 60 000 Euro pro Praxis vorsieht.

Auf der anderen Seite ist das Durchschnittsalter der Hausärzte im Kreis vergleichsweise hoch; in Bereich Lörrach/Weil beträgt es laut KV 56,54 Jahre, in Rheinfelden 56,4 Jahre, in Schopfheim 57,25 Jahre. Das Durchschnittsalter in Baden-Württemberg liegt dagegen nur bei 55,8 Jahre. Im Landkreis Lörrach sind die niedergelassenen Hausärzte im Schnitt also ein Jahr älter als im Land.

Besonders viele Hausärzte hatten sich Anfand der 90er Jahre im Alter von 40 Jahren niedergelassen, bevor mit dem Versorgungsstrukturgesetz („Seehoferbauch“) die Niederlassung reglementiert wurde. Diese Ärzte erreichen nun das Ruhestandsalter. Nicht mehr gesetzlich festgelegt ist, wenn die Ärzte ihre Praxen altershalber abgeben müssen. Das wirkt sich auch im Landkreis aus. Inzwischen gibt es hier einen Arzt, der mit 75 Jahren noch praktiziert, sechs sind zwischen 70 bis 74 Jahre alt, 23 zwischen 65 bis 69 Jahren. Geballt tritt dieses Phänomen derzeit vor allem im mittleren Wiesental auf. Dort sind vier Ärzte älter als 65 Jahre alt; geben diese ihre Praxen auf, sinkt Versorgungsbestand von derzeit 87 Prozent auf noch 68 Prozent. Von den 152 Hausärzten werden in absehbarer Zeit mindestens 30 Ärzte ihre Praxis altershalber abgeben. Ohne Nachbesetzung der freiwerdenden Praxen drohe dann, wie oben schon skizziert, vor allem im mittleren Wiesental eine Unterversorgung.

Rund drei Viertel der Hausarztpraxen im Kreis sind im Übrigen noch klassische Einzelpraxen, nur ein Viertel Gemeinschaftspraxen. Bundesweit liegt der Anteil hausärztlicher Einzelpraxen dagegen nur noch bei 46 Prozent. Auch was den Anteil von Ärztinnen angeht, hinkt der Kreis der Entwicklung bei den Hausarztpraxen hinterher: Während landesweit bereits 54 Prozent der Hausarztpraxen auf Frauen zugelassen sind, beträgt deren Anteil im Landkreis Lörrach bei den Hausärzten nur 41 Prozent. Im Landkreis Lörrach beträgt der Anteil der angestellten Ärzte 16 Prozent, der Anteil der zugelassenen Ärzte 84 Prozent. 79 Prozent der angestellten Ärzte in Hausarztpraxen sind Frauen. Die Tendenz zeigt, dass vor allem mehr Ärztinnen in angestellter Tätigkeit und in Teilzeit arbeiten wollen.

Je ländlicher die Region und je kleiner die Praxis desto schwieriger gestaltet sich zudem. Die bundesweiten Trends – mehr Frauen und mehr angestellte Ärzte – werden sich nach Darstellung der KV auch im Landkreis Lörrach zunehmend zeigen. Es sei erwarten, dass der Anteil teilzeitarbeitender Ärzte und Ärztinnen auch hier weiter ansteige. Angesichts dessen stehe aber auch die hier noch vorherrschende Form der Einzelpraxen zunehmend zur Disposition, denn diese ermögliche keine Teilzeitarbeit.