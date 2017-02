Lörrach 76-jähriger Mann seit Dienstagmittag in Brombach vermisst

Die Polizei in Lörrach sucht seit Dienstagmittag nach einem älteren Mann aus Lörrach-Brombach. Der Gesuchte ist 76 Jahre alt und dement.

Der Mann war wohl in der Vergangenheit bereits mehrfach von zuhause weggelaufen, bislang aber immer wieder aufgetaucht, teilt die Polizei mit. In die aktuelle Suchaktion sind unter anderem Suchhunde und ein Polizeihubschrauber eingebunden.Die Polizei beschreibt den Mann wie folgt: altersentsprechendes, rüstiges Aussehen, zieht das linke Bein nach (steife Hüfte), 1,80 Meter groß, mittlere Statur, Halbglatze, Haare hinten grau und lang. Blaue Jeans, Lederjacke, kariertes Hemd.Es besteht kein konkreter Hinwendungsort, allerdings durchaus ein vager Bezug nach Österreich.Der Mann könnte also möglicherweise mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein.Zeugen die Hinweise über den Aufenthaltsort oder seine Wegstrecke geben können, werden gebeten sich dringend mit der Kriminalpolizei in Lörrach, 07621/176-242, oder dem Revier, 07621/176-500, in Verbindung zu setzen.